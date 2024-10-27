السماح بنقل موظفي الجهات العامة فقط.. محافظة دمشق تلغي جميع الموافقات الممنوحة لوسائط النقل العامة بالعمل مع القطاع الخاص

دمشق- تشرين

قررت لجنتا نقل الركاب والمحروقات إلغاء جميع الموافقات الممنوحة لوسائط النقل العامة بالعمل مع القطاع الخاص والسماح لهذه الوسائط بنقل الموظفين (المبيت) في الجهات العامة فقط، وفق مسار محدد له بداية ونهاية وبموجب عقود مبرمة مع هذه الجهات العامة إضافة لعملها على مسار خطها الأساسي لتخديمه.

وتم التأكيد على وجوب تفعيل مسار البداية والنهاية لجميع وسائط النقل العامة التي تتزود بالمحروقات من دمشق والتشدد بتنظيم الضبوط بحق أصحاب وسائط النقل العامة الذين يتلاعبون بأجهزة التتبع الإلكتروني/جي بي إس/ وحجز وسيلة النقل التي يتم ضبطها.

وتم التأكيد خلال اجتماع اليوم برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، على تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومتابعة أي شكوى ترد من المواطنين والعمل على معالجتها.

حضر الاجتماع قائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم، ورئيس مجلس المحافظة المهندس محمد إياد الشمعة، وعضوا المكتب التنفيذي المحامي قيس رمضان وعمار غانم، ورئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن والمدراء المعنيون.