جيني اسبر: سأبتعد عن شكل المرأة الجميلة في الموسم الرمضاني القادم

تشرين – ميسون شباني:

على هامش افتتاح العرض الأول للفيلم السينمائي “أيام الرصاص” في دار الأسد للثقافة والفنون للمخرج أيمن زيدان، عبّرت الفنانة جيني عن سعادتها بأجواء الفيلم وتصديه لقضايا المرأة بأسلوب مختلف سينمائياً وأشادت باللمسة الإخراجية التي قدمها الفنان أيمن زيدان عبر تفاصيل الفيلم .

وأكدت في تصريح خاص لـ”تشرين” أن السينما السورية كانت ومازالت معنية بقضايا المرأة خاصة في زمن الحرب ومنعكساتها على حياتها في مختلف الصعد وجعلتها أكثر فاعلية في مواجهة الظروف الحياتية والاقتصادية القاسية. وعن جديدها للموسم الرمضاني القادم نوهت اسبر بأنها منشغلة حالياً بتصوير عدة أعمال للموسم الرمضاني القادم الأول “ليالي روكسي” مع المخرج محمد عبد العزيز ومسلسل “العهد ” مع المخرج محمد زهير رجب ومسلسل “السبع ” من إخراج فادي سليم .

وأكدت اسبر أن الشخصيات بعيدة عن بعضها تماماً وبعيدة عن الأنماط التي اعتاد الجمهور على رؤيتها فيها، وقالت: سأبتعد عن شكل المرأة الجميلة وخاصة في مسلسل “السبع” الذي يلامس بتفاصيله مجتمع الغجر وهو بعيد كل البعد عن شخصية “ماريا” في مسلسل “يوماً ماً ” والتي تلامس قصة “كساندرا ” من جهة الطرح والحكاية، وكانت إسبر قد أطلت في العمل بإطلالة غجرية مختلفة مخصصة للشخصية، ومناسبة لبيئتها من ناحية الملابس والشعر والمكياج ، أما في مسلسل “السبع” فهي أقرب إلى شكل “الموناليزا ” من ناحية القوة والغموض على حد تعبيرها وهناك اشتغال واضح للتفاصيل.

وأضافت اسبر سأقدم شخصية البنت الشامية إنما بكاركتر مختلف لم يسبق أن قدمته في مسلسل “ليالي روكسي ” وهو بعيد عن الشكل المعتاد والذي طرح في معظم أعمال البيئة الشامية .