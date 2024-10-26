بعد تحقيقه المركز الأول.. وزير التربية يكرّم وفد سورية المشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي

تشرين- دينا عبد:

بعد نيله جائزة بطل تحدي القراءة؛ كرم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم في وزارة التربية وفد سورية المشارك في مسابقة التحدي، حيث عبر الوزير المارديني خلال لقائهم اليوم عن سعادته بحصول سورية على المركز الأول لبطل تحدي القراءة.

وعبر الطالب حاتم التركاوي عن شعوره بالفخر والاعتزاز لانه حقق اللقب لبلده سورية حيث تفوق على أكثر من ٢٨ مليون طالب.

منسق مدارس المتفوقين ربيع أحمد الحاصل على جائزة أفضل مشرف في تحدي القراءة بين في تصريح خاص لتشرين أن العمل الجاد مكننا من الحصول على نتائج متميزة هذا العام، وهو ما سيحفز لإنجاز المزيد؛ مضيفاً: من اللحظات الأولى لانطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمه الثامن شاركنا بخطى ثابتة وكان هاجسنا رفع راية الوطن في المحافل الدولية.



وتابع أحمد: تكريمنا هو بمثابة فخر واعتزاز فسورية هي بلد العلم والعلماء.

وأهدى أحمد الفوز لسورية وللسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، ولوزارة التربية بكوادرها المتجسدة بالسيد وزير التربية الذي كان متابعاً لموضوع المسابقة لحظة بلحظة.

بدوره المنسق العام لتحدي القراءة علي عباس أشار في تصريح مماثل إلى أن تكريم وزير التربية لأبطال تحدي القراءة هذا العام جاء بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى العالم؛ فالمشاركون ٢٨ مليون طالب من ٥٠ دولة عربية إضافة لطلاب الجاليات.. هذا الفوز للمرة الثانية على التوالي من خلال ثلاث مشاركات لسورية، في المرة الأولى حققنا المركز الأول، والمرة الثانية حققنا المركز الثاني،

والمرة الثالثة حققنا المركز الأول،

إضافة إلى تكريم المشرف المتميز على مستوى العالم.

وبين عباس أن هذا الإنجاز هو حصيلة جهد وتعب من فريق عمل يعمل على امتداد ساحة الوطن، وهذا العام كان لدينا ما يقارب ١٠ آلاف متطوع بالمدارس السورية لخدمة هذا المشروع ولخدمة أبنائنا أيضاً من خلال انتقاء الكتب الصحيحة والتنوع في القراءات؛ فبعد انتهائنا من الحفل الختامي في الإمارات كان هناك اجتماع للمنسقين عرضنا من خلاله مجموعة قضايا وتحديات واجهتنا في سورية وسيتم تجاوزها.

وختم عباس قائلاً : سورية ولاّدة وفخورة بأبنائها الذين يحققون مراكز متقدمة على مستوى العالم.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة لمسابقة تحدي القراءة العربي حيث اعتاد الفريق السوري على نيل جوائز متميزة في المسابقة على مدار تلك الأعوام.