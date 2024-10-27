خبير جيولوجي: «إسرائيل» تعبث بمقدرات الطبيعة

تشرين:‏

حذّر الخبير الجيولوجي طوني نمر من تبعات التفجير الضخم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏في بلدة العديسة في جنوب لبنان، معتبراً أنه عبث بمقدرات الطبيعة خصوصاً مع وقوعه على فالق ‏البحر الميت.‏

وكتب نمر في حسابه على منصة «إكس»: بعيداً عن السياسة وضجيج الحرب القائمة على لبنان، ‏ما حصل اليوم (أمس السبت) في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات ‏الأرضية في «الشمال الإسرائيلي».‏

وأضاف: هو بمنزلة العبث مع مقدرات الطبيعة إلى الشمال من منخفض الحولا حيث ينفصل فالق ‏البحر الميت إلى فالقي اليمونة وروم.‏

وقال: إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما يخص العمليات ‏العسكرية، ينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الاسرائيلية إلى أن التفلت من الضوابط مع ‏قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي إلى إحتثاث زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود ‏الدول.‏

وقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس لقطات ادعى أنها توثق اكتشاف منشأة عسكرية ‏لحزب الله تحت الأرض ودمرها باستخدام 400 طن من المتفجرات.‏

وعلى إثر هذه العملية، انطلقت في شمال فلسطين المحتلة إنذارات بوقوع هزة أرضية وقت ‏التفجير الضخم.‏