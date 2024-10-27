رئاسيات أميركا.. التعادل يحاصر هاريس ويخدم ترامب ‏

تشرين:‏

الرأي الغالب بين المراقبين، هو أن التعادل التام الذي تظهره استطلاعات الرأي بين ترامب ‏وهاريس، قبل أسبوع من يوم التصويت المقرر في الـ5 من تشرين الثاني المقبل.. هذا التعادل ‏يخدم ترامب بصورة أكبر، رغم أنه من غير المفهوم لماذا هذا الرأي يغلب، بينما المنطقي أن ‏التعادل يخدم كليهما، لكنه بالمقابل يجعل المنافسة أشرس، لتكون الأيام المتبقية هي الأخطر، ‏وحيث «الغلطة بكفرة» كما يقول المثل.‏

لكن ربما مرد هذا الرأي الغالب هو قدرة ترامب على تقليص الفارق مع منافسته الديمقراطية ‏كمالا هاريس، وصولاً إلى التعادل، وبالتالي فهو قادر في على تجاوزها في الأيام المقبلة، ‏وصولاً إلى الفوز.. ومع ذلك تبقى كل السيناريوهات قائمة.‏

في الأثناء، يواصل ترامب إطلاق الوعود ذات السقف المرتفع، باتجاهين داخلياً وخارجياً.‏

وتعهد ترامب بعدم إرسال العسكريين الأميركيين إلى الخارج للقتال، وقال خلال تجمع ‏لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت: خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي ‏حروب.. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة.. وهذا رائع.. أنتم يجب ألا ترسلوا أبناءكم للحرب ‏من أجل بلد لم تسمعوا به أصلاً.‏

وتابع: لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها.‏

وأعرب ترامب عن قناعته بأنه في حال فوز هاريس فإن الأميركيين ستنتظرهم الحروب في ‏الخارج، قائلاً: أكيد هي ستجرنا الى حرب عالمية ثالثة، لأنها غير مؤهلة على الإطلاق.‏

وفي السياق ذاته جدد ترامب تصريحاته بأنه سينهي الحرب في أوكرانيا، والفوضى في ‏الشرق الأوسط، وسيمنع نشوب حرب عالمية ثالثة. ‏

يشار إلى أن أحدث استطلاع للرأي أكد تعادل ترامب وهاريس عند مستوى 49%.‏

هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إيمرسون كوليدنغ» أشار أيضاً إلى أن ترامب يحظى ‏بدعم أكبر من المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون لأي من الأحزاب السياسية الرئيسة.‏

يشار أيضاً إلى أن آخر استطلاع للرأي سيكون في يوم 4 تشرين الثاني المقبل، أي قبل يوم واحد ‏من موعد التصويت، وهذا الاستطلاع سيكون الأكثر حسماً وتأثيراً.‏