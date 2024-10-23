ضبوط تموينية بالجملة لمخابز خاصة في اللاذقية .. وغرامة مالية 245 مليون ليرة لمخبز بدّل الطحين بـ”النحاتة”

تشرين – لوريس عمران

أكد عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون التجارة الداخلية في اللاذقية الدكتور معلى إبراهيم لـ”تشرين” أنه تم تنظيم 47 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة في كل من جبلة- القنجرة- سقوبين- قنينص- سنجوان لمخالفتها بنقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع، والاتجار بكميات من ربطات الخبز من قبل معتمدي توزيع المادة.

وبيّن إبراهيم أنه تم تنظيم 33 ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء، بالإضافة إلى ضبط تمويني بمخالفة الامتناع عن البيع.

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم تنظيم ضبط تمويني بمخبز مشقيتا في ريف اللاذقية، وذلك لتصرف صاحبه بكميات من الدقيق التمويني، حيث حاول إخفاء النقص في الكمية بوضع كميات من الأكياس أسفل الطحين، تم ملؤها بمادة النحاتة لتضليل جهاز حماية المستهلك أثناء جرد الكميات، حيث تبين أثناء الجرد وجود نقص بكمية 185 كيس دقيق تمويني، مؤكداً أنه تم تنظيم الضبط بحق المخبز المخالف وفرض غرامة قدرها 245 مليون ليرة .