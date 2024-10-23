وضع المتحلق الجنوبي في الخدمة قريباً.. مدير الإشراف بدمشق: لا تأخر بتنفيذ المشروع وأعمال التأهيل تسير وفق المخطط

تشرين- زهير المحمد:

كشف مدير الإشراف بمحافظة دمشق المهندس جوهر حمود في تصريح خاص لـ«تشرين» أن العمل بمشروع تأهيل المتحلق الجنوبي يسير بوتائر عالية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع.

وأشار حمود إلى أن الورشات أنجزت تنفيذ كل المساند أسفل الجسر، كما وصلت نسبة إنجاز المنصفات وتجهيز “الدرابزون” إلى 95 بالمئة، ووصلت نسبة تنفيذ المفاصل إلى 93 بالمئة، في حين تم قشط وتعبيد المتحلق الجنوبي بشكل كامل.

ونفى حمود وجود تأخر بتنفيذ مشروع تأهيل المتحلق الجنوبي، مؤكداً أن اعمال التأهيل تتم وفق الجدول الزمني المرسوم.

يشار إلى أن التكلفة الأولية لمشروع تأهيل المتحلق الجنوبي، وفقاً لما صرح به المعنيون في المحافظة، تبلغ نحو 6 مليارات ليرة.