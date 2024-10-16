الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة مهأة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والوسطى والقلمون.

ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والوسطى.

الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ انخفاض ملموس على درجات لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم المناطق باستثناء المنطقة الشرقية، حيث تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة، وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية ، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية.