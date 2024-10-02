بخسارته مع الشعلة…تشرين يودع مسابقة درع الاتحاد لكرة القدم

دمشق_ إبراهيم النمر:

ودع فريق تشرين بكرة القدم منافسات مسابقة درع الاتحاد بخسارته أمام الشعلة الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم, و بهدفين مقابل هدف واحد ..

الشعلة فاجأ تشرين وتقدم عليه مع بداية ربع الساعة الأول من الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما لاعبه حارث النايف, الأول منهما بمجهود فردي ومهارة عالية جدا من لاعب الشعلة المتألق احمد عمارة الذي تلاعب بدفاعات تشرين ومرر كرة عرضية على المقاس ل” حارث النايف” الذي أودعها في شباك حارس منتخبنا سابقا ابراهيم عالمة , والثاني جاء من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء عن يمين العالمة الذي لم يتمكن من رد الكرة.

في الشوط الثاني ضغط تشرين لتعديل النتيجة واستبسل الشعلة للدفاع عن مرماه, والشعلة تراجع للخلف حسب تعليمات مدربه أحمد عزام للحفاظ على فارق الهدفين, وبعد 10 دقائق من بداية هذا الشوط احتسب حكم اللقاء أحمد خطاب ركلة جزاء تصدى لها ببراعة يزن عرابي, لكن تشرين من ركنية مشكوك في صحتها استطاع تسجيل هدفه الوحيد عن طريق لاعبه نديم الصباغ ..

لتمر الدقائق الأخيرة من المباراة عصيبة على الفريقين لتعلن صافرة الحكم نهاية اللقاء بفوز ثمين يسجل للشعلة على تشرين وبنتيجة ( 2 — 1 ) ..

بشكل عام الشعلة وخاصة في الشوط الثاني هبط المستوى البدني للاعبي الشعلة وتمركزهم بات في وسط الملعب مع تسرع واضح من لاعبي البحارة لتعديل النتيجة, وهذا خلق مساحات واسعة من كلا الفريقين لم يحسنا استغلالها.

الجدير ذكره أنه بهذه النتيجة انتقل الشعلة إلى الدور نصف النهائي, حيث سيقابل نادي الوحدة يوم الاثنين القادم بدمشق وحطين يواحه جاره جبلة، والفائزان من هاتين المباراتين سينتقلان إلى المباراة النهائية ..

هذا الفوز أعطى إشارة الاطمئنان لمشاركة الشعلة في الدوري الممتاز الذي سينطلق في الثامن عشر من هذا الشهر وسيكون اللقاء الأول للشعلة مع نادي جبلة في جبلة.

ماذا قال الجبان والعزام في المؤتمر الصحفي?

طارق جبان مدرب البحارة استهل حديثه بأن تشرين يمر الآن بفترة تجميع اللاعبين وهذه اولى مبارياته الودية قبيل انطلاق الدوري, الاخطاء كانت واضحة في الخط الخلفي وقد كنا على دراية بذلك, الشعلة كان الأكثر تميزاً وخاصة في الشوط الاول وضغط بأول ربع ساعة وسجل هدفين , لكن دخلنا أجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني وسيطرنا على سط الملعب مع تراجع الخصم للخلف واستحوذنا على الكرة, لكن النهايات لم تكن سعيدة.

وختم الجبان كلامه بأن تشرين سيشهد تغيراً في أسلوب اللعب وسيكون على موعد مع لاعبين جديدين في الفترة القادمة.

بدوره مدرب الشعلة أحمد عزام أكد أن الفوز كان ضرورياً ضد فريق مميز يحتوي بين صفوفه على كوكبة نجوم الكرة السورية, إضافة لمدرب محنك يقرا المباريات بصورة مميزة, وقد استفدنا من حماس لاعبينا في بداية اللقاء وتمكنا من تسجيل هدفين كانا كفيلين لتحقيق نتيجة إيجابية, فالفوز يعطي حافزاً معنوياً كبيراً, وفي القادمات سيكون فريقنا رقماً صعباً, ونحن سنعمل على إدخال الفرحة إلى قلوب جماهير درعا المبتعدين عن الدوري الممتاز منذ ما يقارب 30عاما.