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«الاستجابة الإنسانية» ورشة عمل بين القطاعات الحكومية في حماة والمنظمات الإنسانية الدولية

حماة – نصار الجرف:

بهدف تبادل الأفكار والرؤى بين القطاعات الحكومية في محافظة حماة، والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية، أقيمت اليوم في فندق أفاميا الشام بحماة ورشة عمل، ضمت المؤسسات الحكومية في المحافظة وممثلي المنظمات الدولية ومسؤولي القطاعات الإنسانية الموجودة في سورية، بحضور محافظ حماة معن صبحي عبود، حيث تضمنت الورشة تقديم لمحة عن الاستجابة الإنسانية في محافظة حماة، وعرض واقع قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والمياه والموارد غير الغذائية والحماية والتعافي المبكر وسبل العيش والتعليم، إضافة إلى عرض إنجازات المحافظة خلال العام الجاري، من حيث التدخل في المجال الإنساني والوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأكد محافظ حماة في تصريح للإعلام على أهمية هذه الورشة من حيث تبادل الأفكار والرؤى بين القطاع الحكومي والمنظمات الإنسانية، للخروج بمخرجات عمل هامة تصب في مصلحة المواطنين  بالدرجة الأولى.
وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم لكوادر جميع المنظمات الدولية للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل جيد، منوهاً بأهمية التنسيق بين المنظمات الدولية والمحافظة ليكون العمل بروح الفريق الواحد والوصول إلى الغاية المرجوة وهي خدمة الأشخاص الأكثر احتياجاً.

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