آخر الأخبارأخبارسياسة

استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.
ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله في تصريح: أنه “حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق”.
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

سورية تدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس…

آخر الأخبار

اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز…

آخر الأخبار

«الاستجابة الإنسانية» ورشة عمل بين القطاعات الحكومية في حماة والمنظمات الإنسانية…

آخر الأخبار

خريطه يبحث مع السفير الإيراني في سورية التنسيق لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من…

آخر الأخبار
سورية تدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق «الاستجابة الإنسانية» ورشة عمل بين القطاعات الحكومية في حماة والمنظمات الإنسانية الدولية خريطه يبحث مع السفير الإيراني في سورية التنسيق لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان مناقشة تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة "الصحة" تتسلم ٤ عيادات متنقلة من صندوق الأمم المتحدة رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية أمام الرئيس الأسد… المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية تعزيز العلاقات وتطورات الأحداث.. محور لقاء الجلالي مع السفير الإيراني في دمشق.. الجلالي : سورية منفتحة على أي مبادرة تساهم في تقديم الدعم للوافدين اللبنانيين