استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق
استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.
ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله في تصريح: أنه “حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق”.
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.