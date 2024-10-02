سورية تدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

أدانت سورية بشدة الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار، مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمراراً في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة.

وأضافت الخارجية: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.