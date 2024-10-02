آخر الأخبارأخبارسياسة

سورية تدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

أدانت سورية بشدة الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار، مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمراراً في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة.
وأضافت الخارجية: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز…

آخر الأخبار

استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً…

آخر الأخبار

«الاستجابة الإنسانية» ورشة عمل بين القطاعات الحكومية في حماة والمنظمات الإنسانية…

آخر الأخبار

خريطه يبحث مع السفير الإيراني في سورية التنسيق لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من…

آخر الأخبار
سورية تدين اعتداءات الكيان الإسرائيلي الإرهابي عليها وعلى دول الجوار وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق «الاستجابة الإنسانية» ورشة عمل بين القطاعات الحكومية في حماة والمنظمات الإنسانية الدولية خريطه يبحث مع السفير الإيراني في سورية التنسيق لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان مناقشة تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة "الصحة" تتسلم ٤ عيادات متنقلة من صندوق الأمم المتحدة رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية أمام الرئيس الأسد… المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية تعزيز العلاقات وتطورات الأحداث.. محور لقاء الجلالي مع السفير الإيراني في دمشق.. الجلالي : سورية منفتحة على أي مبادرة تساهم في تقديم الدعم للوافدين اللبنانيين