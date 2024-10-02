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مناقشة تنفيذ الأنشطة اللاصفية بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة

دمشق – دينا عبد:

عقد اليوم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر الظاهر ومعاون الوزير للشؤون التربوية د. رامي الضلي وعدد من مديري الإدارة المركزية بالوزارة وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة اجتماع تم من خلاله مناقشة واقع تنفيذ الأنشطة اللاصفية والتعاون بين الوزارة واتحاد شبيبة الثورة في مجال الدورات التعليمية.
وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية اليوم أكد الوزير على العمل التكاملي بين الوزارة والمنظمات الشعبية بما يساهم بتطوير العمل التربوي، مبيناً أهمية مراجعة الخطط ومتابعة تنفيذها ومعالجة الإشكاليات والالتزام بالقوانين والأنظمة خاصة بالنسبة للدورات التعليمية.
وأشار رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر الظاهر لأهمية تطوير التعاون مع الوزارة وتتبع تنفيذ البنود المتفق عليها وفق الخطط التي توضع في بداية كل عام لافتاً لدور الأنشطة اللاصفية في تنمية مهارات الطلاب وشخصياتهم.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطط ومعالجة المشكلات.

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