مئات الوافدين من الإخوة اللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي يومياً.. استجابة سريعة وتقديم كل الخدمات اللازمة من محافظة طرطوس

تشرين -رفاه نيوف:

لايزال توافد المواطنين من لبنان الشقيق من جراء العد.و.ان عليه مستمراً عبر معبر العريضة الحدودي الرسمي.

وكانت محافظة طرطوس قد وضعت خطة استجابة سريعة وشاملة لاستقبال الوافدين من القطر اللبناني الشقيق وتأمين كل الاحتياجات الإغاثية اللازمة لهم.

أمين عام محافظة طرطوس المهندس حسان حسن أكد لـ«تشرين» أن الأمانة العامة موجودة في معبر العريضة الحدودي لتأمين كل المستلزمات من وسائل نقل وسيارات إسعاف للمرضى والأدوية اللازمة، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية من هجرة وجوازات وجمارك وغيرها لتقديم التسهيلات الروتينية.

ولفت حسن إلى أنه يعبر يومياً مئات الأشخاص عبر معبر العريضة الحدودي، ويتم استقبالهم في مركز الاستقبال المؤقت بمعسكر الطلائع جنوب مدينة طرطوس، وذلك لإجراء البيانات اللازمة والدخول بشكل ميسر مع كامل التسهيلات اللازمة، لافتاً إلى أن معظم الوافدين تتم استضافتهم بشكل مؤقت، منهم من يستقرون في المحافظة وبعضهم يتجه نحو الإقامة لدى الأقارب والأصدقاء أو للسفر إلى محافظة اللاذقية.

وبلغ عدد الوافدين من السوريين واللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي حتى ١ /١٠ / ٢٠٢٤ حسب ما أكد حسن ٥٨٧٥ مواطناً سورياً و٤٥٨٨ من الإخوة اللبنانيين، وتمت الاستجابة لهم وتقديم كل الخدمات الإغاثية واللوجستية والخدمية، ومنها تقديم مواد غذائية وسلل صحية بالتعاون بين محافظة طرطوس والمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية و الخيرية.

بدوره أكد مدير عام مشفى الباسل في طرطوس الدكتور اسكندر عمار أن الكوادر الطبية والفنية مستنفرة على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للإخوة اللبنانيين الوافدين إلى طرطوس مجاناً.

ونوه د.عمار إلى أنه تم إيقاف كل العمليات الباردة واقتصرت العمليات على الإسعافية فقط