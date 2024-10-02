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خريطه يبحث مع السفير الإيراني في سورية التنسيق لتحقيق الاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان

تشرين:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية السيد حسين أكبري، التنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستجابة الطارئة للإخوة الوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان.
وخلال اللقاء، أشار المهندس خريطه إلى توجيه السيد الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد، ووضع الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها للوافدين، لافتاً إلى القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة، التي ساهمت في تسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية، وتأمين احتياجاتهم الضرورية، واستضافتهم، سواء في مراكز الإيواء لإقامتهم أو استضافتهم من قبل العائلات في بيوتهم وتوفير كل مستلزمات إقامتهم.
من جانبه، أكد السفير الإيراني استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب، وخاصةً الوضع الراهن في موضوع الاستجابة الطارئة للوافدين، واستمرار التنسيق لتوفير الدعم لإنجاح الاستجابة الإنسانية الطارئة، منوهاً بوصول أول طائرة مساعدات إنسانية للوافدين.

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