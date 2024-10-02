بحث تقديم الدعم في القنيطرة للأسر السورية العائدة من لبنان

تشرين – محمد الحُسَين:

بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مع المؤسسات غير الحكومية العاملة في محافظة القنيطرة التدابير والتحضيرات المنجزة والإجراءات المطلوبة لتأمين المستلزمات الإغاثية والصحية، ورعاية الأطفال والمسنين السوريين العائدين من لبنان الشقيق.

وأكد ممثلو مؤسسة إنانا وجمعية الجولان الخيرية وجمعية نور للتنمية والإغاثة ومؤسسة همم وممثلو المجتمع المحلي في قصيبة وغدير البستان تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والإغاثية والتربوية لخمس وعشرين عائلة سورية عادت من لبنان لبلدة قصيبة وقرية غدير البستان، وتوفير كل وسائل الإقامة، والمساعدات الإغاثية، واستقبال التلاميذ في مدارس التجمع، وتقديم المستلزمات المدرسية لهم.