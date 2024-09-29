السفارة الصينية بدمشق تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

دمشق- تشرين:

أقامت السفارة الصينية في دمشق حفل استقبال للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

استعرض السفير شي هونغ وي في كلمته الإنجازات التي حققتها الصين في البناء السياسي والتنمية الاقتصادية والحوكمة الاجتماعية وجوانب أخرى تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني منذ 75 عاماً من تأسيس جمهورية الصين الشعبية. وعرض جهود الصين لتعزيز بناء دولة قوية وتنمية الأمة بشكل شامل من خلال التحديث على النمط الصيني. وقال إن الصين وسورية صديقتان حميمتان تتمتعان بثقة سياسية متبادلة وتعاون عملي ومساعدة متبادلة. وأكد أن الصين تدعم القضايا العربية والقضية الفلسطينية وتدعم سورية في إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والتقنية ومكافحة الإرهاب عبر شراكات استراتيجية.

ولفت السفير الصيني إلى أن الصين ترغب بشراكة استراتيجية مع سورية عبر تحديث وبناء مستقبل مشترك، مشيراً إلى أن جذور الصداقة سوف تتفتح وتتحول إلى زهور ..

وألقى وزير الاتصالات الدكتور إياد الخطيب كلمة أشاد فيها بالشراكة الاستراتيجية وبالصداقة الصينية- السورية التي تطورت وتألقت بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين العام الماضي.

وقال الدكتور الخطيب: إن الصين أثبتت أن النموذج الاشتراكي والاقتصادي ذا الخصائص الصينية نموذج ناجح للغاية، وهو مصدر تعلم لجميع أنحاء العالم

مؤكداً أن الصداقة قديمة من ١٩٥٦ ومنذ ذلك الوقت تعززت الشراكة والصداقة عبر الزيارات المتبادلة وآخرها زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين والتي أعطت ألقاً كبيراً للصداقة وتم توقيع اتفاقات وشراكة استراتيجية.

وبيّن وزير الاتصالات أن الصين وسورية تتبادلان الدعم في المحافل الدولية وتتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والتقني والاقتصادي مع الصين بما يحقق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.

وفي حفل الاستقبال، تم إعداد لوحات عرض ومقاطع فيديو تعرض إنجازات التنمية في الصين للضيوف.

حضر الحفل الدكتورة بثينة شعبان وعدد من الوزراء ونائب وزير الخارجية ومحافظ ريف دمشق والسفراء ورجال أعمال وإعلاميون وحشد من الضيوف.