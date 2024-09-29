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نقابة الأطباء تجهز قائمة بأسماء أطباء متطوعين لإرسالهم إلى لبنان في حال الحاجة

أعلن نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أن النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة فتحت باب التطوع للأطباء الراغبين بالذهاب إلى لبنان، للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومعالجة الجرحى.
وبين الدكتور فندي في تصريح لوكالة “سانا” أن النقابة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع نقابة أطباء لبنان لإرسال الأطباء فوراً في حال الحاجة، إضافة إلى تحديد لائحة بالأدوية غير المتوفرة والعمل على تأمينها بشكل سريع.
وأشار الدكتور فندي إلى أنه على الفور تم تسجيل اسم أكثر من 40 طبيباً من مختلف المحافظات باختصاصات متنوعة وخاصة الجراحات العينية والترميمية والأذنية والعظمية والعصبية والأوعية كونها الاختصاصات الأكثر احتياجاً في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور فندي أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والإنساني والمهني للأطباء السوريين واستجابة لما يواجهه لبنان الشقيق من عدوان إسرائيلي.

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