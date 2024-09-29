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استشهاد 17 شخصاً من عائلة واحدة في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة بالبقاع اللبناني

استشهد 17 شخصاً من عائلة واحدة جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة زبود في قضاء بعلبك بالبقاع اللبناني.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بارتقاء “عائلة مؤلفة من 17 شخصاً بالغارة التي ضربت بلدة زبود في البقاع الشمالي وأن البحث ما زال جارياً عن ناجين تحت الأنقاض”.
وحسب الوكالة شن طيران العدو غارات على حي سكني بين بلدتي باريش ومعروب شرق مدينة صور، وعلى بلدتي عيتا الشعب وعيناتا في قضاء بنت جبيل، وبلدة حبوش في النبطية، كما استهدفت مسيرة للعدو منزلاً في بلدة بلاط في قضاء مرج عيون دون وقوع إصابات.

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