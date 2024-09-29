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الوزير صباغ يلتقي نظيره الإيراني ويبحث معه تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

تابع وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ اللقاءات التي يجريها في نيويورك في إطار مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى الوزير صباغ اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبحث معه تداعيات العدوان الإسرائيلي الغادر والجبان على لبنان الشقيق الذي أدى إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وأدان الوزيران الفعل الإجرامي الإرهابي الذي قام به الكيان الإسرائيلي، مؤكدين أن استشهاد السيد نصر الله الذي كرس حياته لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك دعمه للقضية الفلسطينية، لن يثني من عزم المقاومة، ورفاقه سيتابعون مسيرته النضالية المشرفة.
واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والتواصل لحشد الجهود الإقليمية والدولية اللازمة لوضع حد للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعوب المنطقة، وضمان مساءلته عنها.

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