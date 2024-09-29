المقاومة اللبنانية تعلن استشهاد نبيل قاووق

أعلنت المقاومة اللبنانية استشهاد سماحة العلامة الشيخ نبيل قاووق إثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان اليوم: “تزف قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع إثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح”.

وجاء في البيان: إن “سماحة الشيخ الشهيد تولى العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة، وكان جديراً بالأمانة التي حملها، وموجوداً بشكل دائم في ساحات الجهاد في الخطوط الأمامية وقضى عمره الشريف في العطاء والتضحية”.