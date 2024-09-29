أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تدين جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله

أدانت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بأشد العبارات جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله ‏السيد حسن نصرالله، مؤكدة أن الكيان الصهيوني وداعميه مجرمون بامتياز غير عابئين بكل ‏الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.‏

وذكرت أحزاب الجبهة في بيان لها اليوم أن الكيان الصهيوني وداعميه عبروا عن نازيتهم ‏الجديدة باستهداف السيد نصرالله قائد المقاومة الوطنية اللبنانية التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً ‏عن الأرض والوطن، وأرغمت العدو على الانسحاب من جنوب لبنان عام ألفين دون قيد أو ‏شرط.‏

وقالت أحزاب الجبهة في بيانها: إن هذه الجريمة البشعة التي قام بها العدو الصهيوني مستخدماً ‏أعتى ما لديه ولدى الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة فتاكة ومدمرة، أدت إلى استشهاد قائد ‏المقاومة ورفاقه، ظناً منهم أنهم سيضعون حلاً لهذا النهج المقاوم لاحتلالهم وجرائمهم، فهم ‏واهمون وفاتهم أن هذه العملية الجبانة ستزيد الشعب المقاوم والأجيال القادمة صلابة وإصراراً ‏على النهج المقاوم وإنهاء هذا الورم السرطاني في منطقتنا طال الزمن أم قصر.‏

وأعربت أحزاب الجبهة في بيانها عن تعازيها للأخوة اللبنانيين وأحرار العالم باستشهاد قائد ‏المقاومة ورفاقه، مؤكدة استمرار مشروع المقاومة واندحار المشروع المناهض له وهذه حتمية ‏التاريخ، فالنصر لأهل الحق وأصحاب الأرض، والخيبة والهزيمة للمجرمين المحتلين.‏

وأوضحت أحزاب الجبهة أن السيد نصرالله لم يقف متفرجاً عندما بدأت عملية طوفان الأقصى ‏في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن جبهة مساندة للأخوة في غزة، معبراً عن موقفه ‏العربي الأصيل.‏