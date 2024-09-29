سورية وإندونيسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل لسمات الدخول لحاملي جوازات السفر ‏الدبلوماسية

وقعت سورية وإندونيسيا اتفاقية تتضمن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي جوازات ‏السفر الدبلوماسية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع ريتنو ‏مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا في نيويورك، والذي يعكس تأكيد حكومتي البلدين ‏على رغبتهما بتمتين وتوثيق العلاقات الثنائية بينهما.‏

كما ناقش الوزيران خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، في ضوء العدوان الإسرائيلي على ‏الفلسطينيين، والتصعيد الأخير ضد لبنان، والاعتداءات المتكررة على سورية.‏

من جانب آخر استعرض وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية التونسي ‏محمد علي النفطي الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين سورية وتونس، وسبل العمل على ‏تعزيزها في مختلف المجالات بما يعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين.‏

كما أجرى الوزير صباغ جولة مباحثات مع وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل شملت مختلف ‏جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات المتاحة ‏لديهما لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها ‏الولايات المتحدة الأمريكية.‏

كما شدد الوزيران على ضرورة تعزيز آليات العمل القائمة بالتعاون مع الدول الصديقة والمتماثلة ‏التفكير لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية ومحاولاتها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ‏الأخرى.‏

وفي هذا الصدد، أدان الوزير صباغ محاولات الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية ‏لفنزويلا، مؤكداً على موقف سورية الثابت في دعم فنزويلا وحكومتها الشرعية.‏

بدوره أشاد الوزير هيل بصمود سورية البطولي في مواجهة الإرهاب، وفي الدفاع عن سيادتها ‏واستقلالها وسلامة أراضيها.‏

كما التقى الوزير صباغ نظيره الكوبي برونو رودريغز، وناقشا جوانب العلاقات القائمة بين ‏البلدين، والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، وأكدا ضرورة تكثيف ‏التنسيق والتعاون بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها توحيد الجهود إزاء ‏التحديات المتشابهة المتمثلة في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، والحصار ‏والعقوبات أحادية الجانب اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا وسورية.‏