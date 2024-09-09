مباحثات سورية – إيرانية للتعاون في المجال العلمي والبحثي وتبادل المنح

تناولت مباحثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بسام إبراهيم اليوم، مع السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري والوفد المرافق علاقات التعاون العلمي والبحثي وأعمال اللجنة المشتركة للتبادل العلمي والمنح للعام الدراسي الحالي، وآليات تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعات، مشيراً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات العلمية والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أهمية وضع آلية مشتركة لحل قضايا الطلاب السوريين والإيرانيين، وتذليل كل العقبات أمامهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، مبيناً أهمية الاستفادة من التطورات التي تشهدها إيران على المستوى العلمي والتقني في عدد من الاختصاصات الدقيقة وتوجيه المنح إلى تلك الاختصاصات.

بدوره لفت السفير أكبري إلى أهمية التعاون مع سورية في المجال العلمي والبحثي، وضرورة وضع الحلول المناسبة لتسهيل استقبال الطلاب والباحثين في كلا البلدين وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه حكومتا البلدين في دعم تنفيذ البرامج العلمية والبحثية ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشتركة.