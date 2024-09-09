آخر الأخبارمحليات

مباحثات سورية – إيرانية للتعاون في المجال العلمي والبحثي وتبادل المنح

تناولت مباحثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بسام إبراهيم اليوم، مع السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري والوفد المرافق علاقات التعاون العلمي والبحثي وأعمال اللجنة المشتركة للتبادل العلمي والمنح للعام الدراسي الحالي، وآليات تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.
ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعات، مشيراً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات العلمية والنشر في المجلات العلمية المحكمة.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أهمية وضع آلية مشتركة لحل قضايا الطلاب السوريين والإيرانيين، وتذليل كل العقبات أمامهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، مبيناً أهمية الاستفادة من التطورات التي تشهدها إيران على المستوى العلمي والتقني في عدد من الاختصاصات الدقيقة وتوجيه المنح إلى تلك الاختصاصات.
بدوره لفت السفير أكبري إلى أهمية التعاون مع سورية في المجال العلمي والبحثي، وضرورة وضع الحلول المناسبة لتسهيل استقبال الطلاب والباحثين في كلا البلدين وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه حكومتا البلدين في دعم تنفيذ البرامج العلمية والبحثية ضمن إطار اتفاقيات التعاون المشتركة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

المقداد يجري مباحثات موسعة مع عبد العاطي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر

آخر الأخبار

حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط…

آخر الأخبار

صيوح يطالب المنظمات الدولية بالضغط على المحتلين الأميركي والتركي لوقف حروب التجهيل…

آخر الأخبار

116 طالباً وطالبة تقدموا للاختبار المعياري للمفاضلة الجامعية في الحسكة

آخر الأخبار
المقداد يجري مباحثات موسعة مع عبد العاطي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط مصياف صيوح يطالب المنظمات الدولية بالضغط على المحتلين الأميركي والتركي لوقف حروب التجهيل والتجويع والتعطيش ضد سكان الحسكة 116 طالباً وطالبة تقدموا للاختبار المعياري للمفاضلة الجامعية في الحسكة زار الجرحى وقدم واجب العزاء لذوي الشهداء.. وفد وزاري في مصياف لتفقد أضرار العدوان الإسرائيلي على المنطقة مباحثات سورية - إيرانية للتعاون في المجال العلمي والبحثي وتبادل المنح المهندس عرنوس يلتقي مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب أهل مصياف يلملمون جراح ليلة دامية بعد عدوان إسرائيلي جديد.. سورية تدعو المجتمع الدولي للخروج من دائرة الصمت على جرائم كيان الاحتلال وتحذر من «منزلقات خطرة ستكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها» مدير الاتصالات اللاسلكية بحماة: أضرار كبيرة لحقت بشبكة الاتصال من جراء العدوان الإسرائيلي مصياف تتحول إلى ورشات عمل.. وكل القطاعات الخدمية يجري تنفيذها الآن من طرقات ‏وصرف صحي وشبكة اتصالات وكهرباء