آخر الأخبارمحليات

المهندس عرنوس يلتقي مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب

تشرين

التقى رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس اليوم ماكار اشكاريان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب والوفد المرافق.
وتناول اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به المطرانية من خلال الخدمات المجتمعية والتعليمية والتنموية التي تقدمها، ودورها الوطني الذي تقوم به في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم التسهيلات لكل مكونات المجتمع في مختلف المجالات، بما يساهم في إعادة البناء والإعمار ويعزز الانتماء الوطني الأصيل الذي طالما تميزت به سورية.
حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

المقداد يجري مباحثات موسعة مع عبد العاطي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر

آخر الأخبار

حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط…

آخر الأخبار

صيوح يطالب المنظمات الدولية بالضغط على المحتلين الأميركي والتركي لوقف حروب التجهيل…

آخر الأخبار

116 طالباً وطالبة تقدموا للاختبار المعياري للمفاضلة الجامعية في الحسكة

آخر الأخبار
المقداد يجري مباحثات موسعة مع عبد العاطي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين سورية ومصر حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدينان العدوان الإسرائيلي الغاشم على محيط مصياف صيوح يطالب المنظمات الدولية بالضغط على المحتلين الأميركي والتركي لوقف حروب التجهيل والتجويع والتعطيش ضد سكان الحسكة 116 طالباً وطالبة تقدموا للاختبار المعياري للمفاضلة الجامعية في الحسكة زار الجرحى وقدم واجب العزاء لذوي الشهداء.. وفد وزاري في مصياف لتفقد أضرار العدوان الإسرائيلي على المنطقة مباحثات سورية - إيرانية للتعاون في المجال العلمي والبحثي وتبادل المنح المهندس عرنوس يلتقي مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب أهل مصياف يلملمون جراح ليلة دامية بعد عدوان إسرائيلي جديد.. سورية تدعو المجتمع الدولي للخروج من دائرة الصمت على جرائم كيان الاحتلال وتحذر من «منزلقات خطرة ستكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها» مدير الاتصالات اللاسلكية بحماة: أضرار كبيرة لحقت بشبكة الاتصال من جراء العدوان الإسرائيلي مصياف تتحول إلى ورشات عمل.. وكل القطاعات الخدمية يجري تنفيذها الآن من طرقات ‏وصرف صحي وشبكة اتصالات وكهرباء