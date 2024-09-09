المهندس عرنوس يلتقي مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب

تشرين

التقى رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس اليوم ماكار اشكاريان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب والوفد المرافق.

وتناول اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به المطرانية من خلال الخدمات المجتمعية والتعليمية والتنموية التي تقدمها، ودورها الوطني الذي تقوم به في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم التسهيلات لكل مكونات المجتمع في مختلف المجالات، بما يساهم في إعادة البناء والإعمار ويعزز الانتماء الوطني الأصيل الذي طالما تميزت به سورية.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.