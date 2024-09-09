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مدير الاتصالات اللاسلكية بحماة: أضرار كبيرة لحقت بشبكة الاتصال من جراء العدوان الإسرائيلي

تشرين – مايا حرفوش

كشف مدير الاتصالات اللاسلكية في محافظة حماة المهندس إياد ملحم أنه بعد استهداف العدوان الإسرائيلي، تضررت جميع التجهيزات اللاسلكية في المديرية، إضافةً إلى تدمير البنى التحتية والأبنية، ومنظومات توليد الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية الداعمة لعمل الاتصالات. والشركة الآن في طور إحصاء جميع الأضرار، مبيناً عدم إمكانية تقديرها في الوقت الحالي، كونها أجهزة عالية التقنية، ومن الصعب توريدها بسبب العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وأكد مدير الشركة أنه سيتم اعتباراً من يوم غدٍ إعادة تأهيل كامل الشبكة وتشغيلها بشكل كامل بعد استقدام التجهيزات البديلة من وزارة الاتصالات.

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