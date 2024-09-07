“إكسبو سورية” أصبح معرضاً سنوياً.. المهندس عرنوس: رسالة للعالم على قوة وعراقة المنتج السوري

تشرين – ماجد مخيبر:

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس عقب جولة زار خلالها اليوم أجنحة معرض /إكسبو سورية 2024/، أن معرض اكسبو سيصبح سنوياً وما شاهدناه اليوم خلال تفقد المعرض أظهر أن هناك صناعات في سورية أصبحت منافسة وترتقي إلى أحسن الصناعات الموجودة وكذلك الأمر كان التنظيم مميزاً.

ولفت المهندس عرنوس خلال جولة له مساء اليوم على معرض إكسبو سورية 2024 للصادرات السورية، إلى مشاركة 600 شركة سورية على مساحة 50 ألف متر مربع، إضافة لأكثر من 3 آلاف زائر من خارج سورية، منوهاً بالتعاون بين اتحاد غرف الصناعة والتجارة والمكتب الإقليمي للصادرات وكل الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وكل الجهات الحكومية المساندة والداعمة لكل الصناعيين في مختلف المجالات سواء النسيجية أو الهندسية أو الكيميائية، فكل هذه الصناعات مرعية من قبل الحكومة.

وأضاف المهندس عرنوس: إن الدعم الذي قدمته الحكومة وهذا التعاون نلمس نتائجه على الأرض، وهو رسالة فحواها أن هذا المعرض أكبر دليل على أن الصناعة السورية بخير، والتجار والصناعيين والمصدرين السوريين وشركات النقل جميعهم متعاونون لكي تصل جميع البضائع والمنتجات السورية لكل الدول، منوهاً بالجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح هذا المعرض، وموضحاً أن هناكَ العديد من الزوار العرب وقعوا عقوداً مع المنتجين السوريين.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تلبية مطالب الصناعيين والمنتجين، لافتاً إلى أن الإجراءات أحادية الجانب لها تأثير سلبي من جهة زيادة التكاليف وصعوبة وصول المواد الأولية والتصدير، ورغم ذلك استطاع صناعيو وتجار سورية والوزارات المعنية التعاطي معها بكل ما يستطيعون وأعادوا الإقلاع بعجلة الإنتاج، وتم إنجاز هذا المعرض.

من جانبه صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال محسن عبد الكريم علي لصحيفة تشرين أن معرض إكسبو سورية ٢٠٢٤ يضم كافة القطاعات الصناعية من الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، ويعتبر تظاهرة كبيرة نظراً إلى التعاون القائم بين كل القطاعات الصناعية، واليد الخبيرة الوطنية الخاصة والعامة، منوهاً بأن إقامة المعرض بهذا الاتساع الكبير من المشاركة المحلية والعربية والدولية تدل على أننا شعب قوي ومنتج وحيوي، ومهما كان الحصار كبير والعقوبات على بلدنا، فإن سورية ستعود دائماً لأن تكون في الواجهة اقتصادياً وعلمياً، وفي كل المكونات السورية.

واعتبر أن المعرض أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الهامة، رغم الحصار الطويل الظالم على بلدنا الذي استهدف وطال الموارد البشرية والبنى التحتية، وهو دليل على تعافي الاقتصاد والتكامل بين مختلف أدوار القطاع العام والخاص والمنظمات واتحادات غرف الصناعة والتجارة، وكل مكونات المجتمع السوري حتى خرج هذا المعرض المهم بنسخته الأولى في هذه المرحلة، وهذا يثبت للعالم أن المنتج السوري منتج قوي، وسيصدر وينافس المنتجات العالمية، كما كان في السابق منتجاً منافساً في كل الأسواق، وأن الإقبال من الزوار من الخارج والداخل مؤشر على أن التظاهرة إيجابية وفي توقيتها الصحيح، وسيؤدي المعرض دوره بالشكل المأمول من قبل المواطن السوري بالدرجة الأولى، والحكومة وكل الفعاليات الاقتصادية الوطنية.

رافق المهندس عرنوس في الجولة، وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

ويشارك في فعاليات معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية بنسخته الأولى والذي يقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق 600 شركة وطنية من مختلف القطاعات الصناعية “الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية” وعلى مساحة 50 ألف متر مربع.