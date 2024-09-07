سورية تدين بشدة احتجاز واشنطن لطائرة الرئيس الفنزويلي: عملية قرصنة وانتهاك صارخ لسيادة الدول

تشرين:

أدانت سورية بشدة قيام الولايات المتحدة الأمريكية باحتجاز طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان، مؤكدة أن هذا السلوك هو عملية قرصنة دولية وانتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قيام الولايات المتحدة الأمريكية باحتجاز طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، وتؤكد أن هذا السلوك الأمريكي هو عملية قرصنة دولية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة الدول”.

حكومة الجمهورية العربية السورية تعلن مجدداً وقوفها إلى جانب حكومة وشعب فنزويلا البوليفارية في مواجهة الغطرسة الأمريكية، والمحاولات الغربية للتدخل في شؤونها الداخلية، وتؤكد أن هذه الممارسات دليل واضح على تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن احترام حقوق الملكية، ومبدأ حصانة الدول، وأنه من الضروري تراجع الولايات المتحدة عن هذه الممارسات المشينة.