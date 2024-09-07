نتائج مميزة لكيك بوكسينغ الشعلة في بطولة الجمهورية 

تشرين- هيثم العلي:

حقق رجال الشعلة المركز الثالث في الترتيب العام للعبة الكيك بوكسنغ ( المواي تاي ) على مستوى الجمهورية بمشاركة ستة لاعبين، حيث نال اللاعب هشام محاميد ذهبية وزن 90 كغ، وكذلك اللاعب زهير المبيض ذهبية وزن 71 كغ، كما نال اللاعب حسين خضر برونزية وزن 60 كغ، وبرونزية وزن 81 كغ، واللاعب مهدي مرعي برزنزية وزن 86 كغ.

بينما حقق شباب وشابات الشعلة المركز الثاني في الترتيب العام لذات اللعبة ، وجاءت النتائج كما يلي :

حصلت اللاعبة رولا أحمد على ذهبية وزن 60 كغ، واللاعب أحمد عماد على فضية وزن 71 كغ، واللاعب يوسف مفعلاني حلو على برونزية وزن 54 كغ، و كذلك اللاعب محمد فقيه وزن 57 كغ، واللاعب عمر سليمان وزن 60 كغ.