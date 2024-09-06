وفد إيراني يزور حلب .. رئيس بلدية طهران: ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

تشرين- رحاب الابراهيم:

أكد محافظ حلب حسين دياب أن العلاقات السورية- الإيرانية تستند إلى جذور تاريخية عميقة، وتحالف استراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبين دياب خلال استقباله رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والوفد المرافق له، أن تعزيز العلاقات الثنائية تجلّى بشكل واضح خلال الحرب الإرهابية الظالمة التي تعرضت لها سورية في السنوات الماضية، حيث كان للأصدقاء الإيرانيين دور بالغ الأهمية في القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى وقوفهم إلى جانب أهالي حلب خلال كارثة الزلزال.

وشدد دياب على أهمية الاستمرار في زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية، وتبادل الخبرات بين المجالس المحلية في البلدين، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس على مصالح الشعبين الصديقين.

بدوره عبّر رئيس بلدية طهران عن سعادته بزيارة مدينة حلب، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من نقاط القوة المشتركة، وتبادل الخبرات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف زاكاني: إن اتفاقية التوءمة التي وُقّعت بين مدينتي دمشق وطهران تقدم فائدة كبيرة على كافة المستويات الخدمية والعلمية والثقافية، لافتاً إلى مكانة حلب الاقتصادية والتاريخية، وإمكانية تعزيز التعاون مع بلدية أصفهان بما يساهم في التقدم العلمي والحضاري.