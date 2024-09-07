وزير النفط يتفقد أعمال تأهيل حفارة آبار للسورية للنفط ويناقش الخطط الإنتاجية في السورية للغاز ومصفاة حمص

تشرين:

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فراس قدور عمليات تأهيل حفارة آبار في حقول المنطقة الوسطى، وعقد اجتماعاً مع كوادر الشركة السورية للغاز واجتماعاً آخر في مصفاة حمص لمناقشة الخطط الإنتاجية وسبل تحسين الأداء.

ففي منطقة حقول المنطقة الوسطى، تابع الوزير قدور المراحل النهائية لتأهيل حفارة “زد جي 40” التابعة للشركة السورية للنفط، والتي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية، حيث تقوم الكوادر الوطنية للشركة السورية للنفط بالتعاون مع فريق من الخبراء الصينيين من الشركة المصنعة بعمليات التأهيل تمهيداً لوضعها في مواقع العمل.

وأثنى الوزير قدور خلال لقائه المهندسين والفنيين والعاملين في موقع التأهيل على جهودهم ومهاراتهم في تحقيق هذا الإنجاز، معرباً عن الاعتزاز بمثل هذه النجاحات التي تحققها فرق العمل في الشركة السورية للنفط متجاوزة كل التحديات والصعوبات.

وفي الشركة السورية للغاز عقد وزير النفط اجتماعاً مع الكوادر الفنية والإدارية في الشركة، تم خلاله متابعة نسب تنفيذ المشاريع الجارية ومناقشة الخطط الإنتاجية والإجراءات الإدارية وسبل تطوير آليات العمل، حيث استعرضت كوادر الشركة التقدم في سير العمل والتحديات التي تواجههم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الوزير قدور أهمية دور الكوادر الفنية والإدارية في تحقيق أهداف الشركة وتطوير الصناعة الغازية، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الفرق العاملة لضمان نجاح العمل.

وفي مصفاة حمص، عقد الوزير قدور اجتماعاً مع الكادر الفني تم خلاله مناقشة الوضع الحالي وسبل تحسين الأداء، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية وذلك بهدف تعزيز تلبية الاحتياجات الوطنية ورفع جودة المنتجات.

وخلال لقائه محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، ناقش الوزير قدور واقع المشتقات النفطية بالمحافظة واحتياجاتها وآلية توزيعها.