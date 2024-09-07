المقداد لمدير مركز “إيكاردا”: سورية مستعدة لتقديم كل التسهيلات لاستئناف عمل المركز في سورية

التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم علي أبو سبع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” الذي استضافت سورية مركزه الرئيسي لعقود من الزمن في منطقة تل حديا بحلب.

وعبّر المقداد عن أهمية استئناف زخم العلاقة بين سورية و”إيكاردا” مشيداً بالدور العلمي والبحثي الذي قام به المركز في سورية والذي انعكست نتائجه الإيجابية إقليمياً و عالمياً، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليها وتطويرها.

وأكد المقداد استعداد الحكومة السورية لتقديم كل التسهيلات وأوجه المساعدة الممكنة لاستئناف عمل “إيكاردا” في سورية.

بدوره عرض أبو سبع خلال اللقاء الخدمات التنموية التي يقدمها المركز للدول النامية، مشيراً إلى التحديات المختلفة التي واجهها المركز جراء ما تعرضت له المنطقة التي كان يتواجد فيها المركز بحلب منذ 2011.

واستذكر أبو سبع علاقات التعاون التي ربطت سورية بإيكاردا على مدى سنوات، والمشاريع البحثية والتنموية التي قامت بها “إيكاردا” والتي استفادت منها سورية وكل الدول النامية، معرباً عن تطلعه للعمل مجدداً مع الحكومة السورية من أجل عودة المركز لعمله في سورية، واستئنافه لمساعدتها في تطوير الإنتاج الزراعي، ومواجهة تحديات تغير المناخ.

حضر اللقاء مع مدير عام “إيكاردا” الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في دمشق “أكساد” وعدد من مسؤولي المركزين.

وكان الوزير المقداد وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للوزير المقداد، بسام صباغ نائب الوزير، وحبيب عباس معاون الوزير، والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى الجامعة العربية، ووسام عجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي.