“إكسبو سورية 2024 “فرصة ذهبية لتشجيع الصادرات…. وإطلاع الزائرين على تطور المنتجات السورية وجودتها .

دمشق – ماجد مخيبر:

تشارك شركة مصفاة دمشق للبتروكيماويات ضمن فعاليات معرض ” إكسبو سورية 2024″ للصادرات بجناح خاص تستعرض فيه أهم منتجاتها وعملها في معالجة وتنقية وتصفية الزيوت المستعملة وتدوير النفايات النفطية وما تنتجه من المواد الكيمياوية الإستراتيجية اللازمة للصناعات التحويلية.

مدير عام الشركة سامر أبو عمار قال في تصريح لتشرين أن المشاركة في المعرض جداً ضرورية لجهة إبراز ما تنتجه الشركة من منتجات تنتج لأول مرة في سورية إضافة الى منتجات الشركة من الزيوت المعدنية والزيوت الأساس والشحوم المعدنية مثل الوايت سبيريت والوايت أويل ، بالإضافة الى أنواع المذيبات المعدنية والمخاليط الهيدروكربونية المركزة والسوداء والموثقة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والتي لها استعمالات متعددة ،واستطاعت أخذ مقام بعض السلع من خلال تعزيز المنتجات التي تعمل على الاحتراق ،، مشيرا الى أن الشركة تعمل في السوق السورية منذ العام 2020 .

مدير شركة مصفاة دمشق أشار الى قيام الشركة مؤخراً باستخدام برج تقطير تجزيئي فريد من نوعه في الصناعات النفطية بسورية نقوم من خلاله بمعالجة المخلفات النفطية التي تلوث البيئة، و تم توقيع عقود مع وزارة النفط و شركة مصفاة حمص لأخذ الزيوت المستعملة والمخلفات النفطية ومبادلتها ومقايضتها بزيوت أساس مستوردة من الخارج صالحة للاستخدام في مختلف المحركات والآلات وبناء عليه تم تأسيس صناعة جديدة هي الأولى من نوعها في سورية تقوم بمعالجة المخلفات النفطية .

كما تمنى أبو عمار أن تحظى منتجات الشركة بفرصة الوصول الى الأسواق الخارجية والعالمية بعد غياب المنتج السوري عن الأسواق الخارجية فترة من الزمن، لافتاً الى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة ذهبية لتشجيع الصادرات وتعريف الوفود الزائرة بالمنتجات السورية.

ودعا أبو عمار زائري المعرض من المهتمين إلى زيارة الجناح للاطلاع والتعرف على منتجات الشركة.

الصيرفي : المنتجات الزراعية والنسيجية تشكل المرتبة الأولى بالصادرات السورية

محمد رياض الصيرفي رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني إعتبر أن معرض إكسبو سورية 2024 نقطة إنطلاق هامة ومميزة لناحية المشاركة الواسعة ومن كافة القطاعات الإنتاجية السورية كالنسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية وغيرها مما يشكل عودة للصناعات السورية الى سابق عهدها ، لافتاً الى أن اكسبو 2024 هو المعرض الوحيد في المنطقة بهذه الضخامة وجميع منتجاته هي سورية و بعد سنوات من الحرب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سورية استطاعت أن تعود بتضافر الجهود وتكاتف الأيادي بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

الصيرفي قال في تصريح لتشرين نحن كقطاع شحن قمنا ومنذ عدة أشهر وبالتنسيق مع وزارة النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية بإتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها تسهيل عمليات التبادل وابرام العقود وتذليل أي صعوبات قد تواجه تصدير البضائع والمنتجات السورية بالشكل الأمثل الذي يليق باسم الصادرات السورية.

كما بين الصيرفي أن المنتجات الزراعية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات السورية حاليا وهي معروفة ومتواجدة في الأسواق المجاورة بقوة ولم تتوقف حتى خلال فترة الأزمة فيما بدأت حاليا تعود الصادرات النسيجية تدريجياً إلى مراتب متقدمة في الأسواق التي غابت عنها سورية بسبب الأزمة كون المنتجات النسيجية السورية ذات سمعة وجودة عالية في الأسواق العربية والأجنبية .