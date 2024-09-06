الأنف يكشف عن مشاكل صحية مخفية خطيرة

تشرين:

الأنف ليس للتنفس فقط، بل إنه يكشف عن مشاكل صحية قد تكون خفية، وقد تكون التغيرات التي تطرأ على الأنف مؤشراً على مشاكل صحية أعمق، وهناك بعض العلامات التي يمكن أن يظهرها الأنف وأسبابها الصحية المحتملة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “Theconversation” أكد أنه من خلال إجراء فحص “الأنف”يمكن الكشف عن مشاكل صحية في جسم الإنسان، وتشخيص حالات الجلد الخارجية، والأمراض الداخلية.

فمثلاً “حب الشباب”وهو حالة جلدية تظهر عند انسداد “جُريبات” شعرك بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، حيث تظهر الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور، ويشيع “حب الشباب” أكثر بين المراهقين وإن كان يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وعلى الرغم من وجود عدد من أشكال “حب الشباب”، لكن النوع الأكثر شيوعاً “غالباً” ما يؤثر على الأنف، حسبما يشير موقع “ساينس أليرت”.

ويقول الموقع: “حب الشباب الوردي” هو حالة جلدية التهابية تسبب احمرار الجلد، وغالبا ما تظهر عبر الأنف والخدين، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب “حب الشباب الوردي” في نمو جلد الأنف وزيادة سماكته.

يشار إلى هذه الحالة باسم ورم الأنف، ومثلها كمثل حالات الجلد المرئية الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات عميقة في المظهر وتؤثر بشكل خطير على احترام الذات لدى المصابين.

ويرتبط ذلك بعوامل خطر وحالات صحية مختلفة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي.

– الساركويد و”أنف الذئب”:

الساركويد، هو مرض التهابي يمكن أن يؤثر على أي من أنسجة الجسم، على الرغم من كون تأثيره بشكل رئيسي على الرئتين والعقد الليمفاوية.

يمكن أن تتسبب هذه الحالة في ظهور بقع من الطفح الجلدي الأزرق أو الأرجواني، وخاصة على أطراف الجسم حيث يكون الجلد أكثر برودة عادةً، وهذا يشمل الأذنين والأصابع وأصابع القدمين، وبالطبع الأنف.

وعندما يؤثر على الأنف، يُعرف باسم “الذئبة اللمفاوية”، لكن هذه الحالة ليست هي نفسها مرض المناعة الذاتية المعروف باسم الذئبة.

– ألم العصب “ثلاثي التوائم”:

وهي حالة نادرة تحدث نتيجة لتلف العصب الثلاثي التوائم، الذي يتحكم في المضغ ولكنه يعطي الإحساس للوجه أيضا، وعندما تتلف الفروع العصبية الأصغر التي تغذي منطقة الجلد حول فتحتي الأنف، يتأثر الإحساس.

يلاحظ المريض أن الجلد أصبح غير حساس أو مخدر، أو أنه يشعر بوخز، مثل الدبابيس والإبر، ما يخلق رغبة في العبث أو الخدش، ويمكن أن يؤدي التلف المتكرر للجلد إلى ظهور تقرحات حول فتحتي الأنف.