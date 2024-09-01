صيوح يدعو الصليب الأحمر للعب دور أكبر في حل مشكلة مياه الشرب لسكان الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

دعا محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة دور أكبر في المجالين الخدمي والإنساني في المحافظة.

مبيناً في اللقاء الذي جمعه مساء اليوم مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ستيفان ساكاليان والوفد المرافق له، أن المشكلة الأكثر إلحاحاً الآن لسكان الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها هي مشكلة مياه الشرب. داعياً اللجنة إلى التدخل لحل هذه المشكلة، وممارسة الضغط الدولي وحشد الرأي العام العالمي من أجل إرغام المحتل التركي على وقف حرب التعطيش التي يمارسها على سكان المنطقة، والعمل على إعادة تشغيل محطة مياه عللوك المصدر الوحيد لأكثر من مليون إنسان.

وإلى جانب هذا الحل الاستراتيجي لمشكلة مياه الشرب، طالب صيوح اللجنة بالعمل على المساهمة بالحلول الإسعافية لهذه المشكلة. هذه الحلول المتمثلة في زيادة عدد الخزانات المركزية في مدينة الحسكة وضواحيها، وزيادة عدد الصهاريج المفرزة لتعبئة تلك الخزانات بالمياه الصالحة للشرب، وتأمين قطع الغيار اللازمة لمحطات التحلية، إضافة إلى حفر آبار جديدة في مدينة الحسكة وتجهيزها وإقامة محطات تحلية عليها، وتقديم وتركيب منظومات طاقة شمسية لمحطات التحلية الحالية من أجل استمرارية عملها، وحفر آبار في المدارس وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية.

أما في مجال الكهرباء، فشدد صيوح على ضرورة إجراء صيانة شاملة لمراكز التحويل والآليات الهندسية، وتقديم محولات باستطاعات مختلفة ومعدات ومستلزمات للعمل وجهاز لكشف الأعطال.

مؤكداً على أهمية إنشاء مستودع في مركز المدينة وتزويده بمعدات ومستلزمات الإيواء من فرش وبطانيات وسلات غذائية للحالات الطارئة، ولاسيما أن المقر اللازم لهذا المستودع موجود.

من جانبه، ذكر ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تألُ جهداً لحل مشكلة مياه الشرب لسكان الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها. حيث عقدت اللجنة برفقة منظمة يونيسف عدة اجتماعات مع الجانب التركي، ولم يكن على جدول الأعمال سوى بند وحيد هو إعادة تشغيل محطة مياه عللوك، وطالبت اللجنة بالسماح لوفد منها بزيارة المحطة لعدة أيام من أجل تقييم وضعها الفني وما تحتاج إليه لصيانتها وإعادة تاهيلها تمهيداً لإعادة تشغيلها بعد موافقة الجانب التركي.

مبيناً أن اللجنة حصلت على موافقة ودعم الجانب السوري، ومازالت بانتظار الموافقة الخطية من الجانب التركي.

وأوضح ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضعت خطة لتشغيل محطة مياه عللوك في حال سمح الجانب التركي بذلك، هذه الخطة تتضمن اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القريب، كتقديم وتركيب مجموعات توليد احتياطية لتشغيل المحطة بسبب عدم وجود مصدر لتزويدها بالطاقة اللازمة لتشغيلها حالياً، إلى جانب اتخاذ إجراءات على المدى البعيد، كايجاد مصدر دائم لتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية. وفي هذا المجال أكد ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل جاهدة من أجل صيانة وإعادة تأهيل محطات التحويل الكهربائية التي تعرضت للقصف التركي في كانون الثاني الماضي، ولاسيما محطات القامشلي الشمالية وعامودا والدرباسية.

ووعد ببذل أقصى الجهود لدعم قطاع الكهرباء في المحافظة. ونوه بالتسهيلات التي تحصل عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اللجنة الفرعية للإغاثة والمؤسسات الرسمية في المحافظة بتوجيه من المحافظ. مشيراً إلى الأثر البالغ الذي تركته هذه التسهيلات على المشاريع التي تنفذها اللجنة في مختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يقدم كافة أشكال الدعم للجنة من أجل تنفيذ وإنجاز مشاريعها على أكمل وجه.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل خضر الاسيود، ومدير فرع الهلال الأحمر العربي السوري إيلاف حمود ومديري المؤسسات المعنية في المحافظة.