مع بدء موسم المكدوس… الثوم يصعد إلى سعر ٨٥ ألفاً في السويداء والزيت النباتي يتبعه!!

تشرين – ضياء الصفدي:

تشهد أسواق السويداء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الثوم، وخاصة مع بدء موسم المكدوس، حيث يزيد الطلب عليه بشكل واضح. إذ وصل سعر الكيلو الكسواني البلدي في بعض المحال إلى ٨٥ ألف ليرة، وفي بعضها الآخر إلى ٩٠ ألفاً، وهناك نوع ثانٍ بـ ٦٥ ألف ليرة، أي إن الارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي إلى اليوم أكثر من 10 آلاف ليرة، والمتهم التجار بأنهم يجمعونه ويخزنونه من أجل التصدير.

وأوضح بعض تجار الخضار في سوق هال السويداء أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق والمحال التجارية.

كما ارتفع أيضاً سعر الزيت النباتي من ٢٢ ألف ليرة إلى ٢٥ ألفاً لليتر بسبب زيادة الطلب عليه في موسم المكدوس أيضاً .

المواطن الذي يعتبر الثوم خطه المناعي الأول ومنظم الضغط الطبيعي تخلى عن عاداته، واقتصر الشراء على ربع الكمية، والكثير من العائلات فضلت الشراء بالحبة عند الطلب، كون الأسعار الموجودة اليوم غير منطقية وجنونية.

من جانبه، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أن دوريات حماية المستهلك تقوم بجولات دائمة على الأسواق لضبطها، وخاصة في مثل هذه الأيام من السنة بسبب زيادة الطلب على المواد الغذائية والقرطاسية في موسم المؤونة والمدارس.

وشملت الضبوط وفقاً لمهنا 14 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار في محال تجارية، و9 ضبوط فعاليات تجارية لعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء، كما تم سحب عينات من الأسواق وتنفيذ إغلاق بحق فعالية مخالفة، وتلقت المديرية عدداً من الشكاوى وتمت معالجتها.