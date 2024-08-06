ويلات المرض والحصار والحرب تحاصرهم.. و نقص الغذاء والدواء والموت بالقصف والقتل المباشر مصير يومي.. أهل غزة تحت وطأة كارثة نسيها العالم

تشرين:

رغم الحصار الشديد منذ سنوات طويلة، فإن قطاع غزة تمتع بمعدل مرتفع وملحوظ من التطعيم الروتيني، إلى الحد الذي كاد يخلو فيه من أي أوبئة سيّارة، غير أن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ تشرين الأول 2023 الذي استهدف ضمن ما استهدف بشكل رئيسي المرافق الصحية والمستشفيات، أدى إلى اضطراب في كل الخدمات الصحية ومنها التطعيم، وهو ما تسبب بتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد جرى الإبلاغ عن حالات متفرقة من الحصبة والنكاف، وعن أكثر من 600 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.

ويظل خطر انتشار المزيد من الأمراض مرتفعاً بسبب عوامل عدة، تشمل الاكتظاظ ونقص المياه والصرف الصحي وتعطل خدمات الرعاية الصحية الروتينية وتعثر النظام الصحي.

شلل الأطفال

نشرت منظمة الصحة العالمية بياناً بتاريخ 19 تموز الماضي وحدثته بمعلومات إضافية بتاريخ الـ21 من الشهر نفسه، أشارت فيه إلى تأكيد انتشار سلالة فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في قطاع غزة. وعُزل الفيروس من 6 عينات من مياه الصرف الصحي، وجُمعت من موقعين مختلفين لجمع العينات بمنطقتين فرعيتين داخل غزة، في 23 حزيران الماضي.

وفي 29 تموز نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة على صفحتها على (فيسبوك) بياناً تعلن فيه غزة منطقة لوباء شلل الأطفال. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن شلل الأطفال مرض شديد العدوى، يصيب الأطفال الصغار في الغالب، ويهاجم -بلا رحمة- الجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى شلل في العمود الفقري والجهاز التنفسي، وفي بعض الحالات الموت.

وبالنظر إلى معدلات التطعيم الروتيني المثالية في غزة قبل بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، فقد قُدِّرت تغطية التطعيم ضد شلل الأطفال بنحو 99% في عام 2022، وانخفضت إلى 89% في عام 2023، وفقاً لأحدث تقديرات التطعيم الروتيني لمنظمة الصحة العالمية و«يونيسيف».

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية – وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام- أن برنامج مكافحة الوباء الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع «يونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية لن يكون كافياً ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العدوان، ودعت إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات المياه الصالحة للشرب، ووسائل النظافة الشخصية، وإصلاح شبكات الصرف الصحي، وإزالة أطنان القمامة والنفايات الصلبة المتراكمة.

التهاب الكبد الوبائي

تشير المنظمة إلى أن الوضع الوبائي في قطاع غزة مزرٍ، حيث كشفت المراقبة عن تفشي أمراض الإسهال والتهاب الكبد الوبائي أ. ونقلت مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 ألف شخص في غزة أصيبوا بمتلازمة اليرقان الحاد أو ما يشتبه بأنه التهاب (الكبد الوبائي أ) منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويحدث التهاب (الكبد الوبائي أ) بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي أ، وعادة ما يُصاب به عن طريق تناول الطعام والشراب الملوثون ببراز شخص مصاب، وهو أكثر شيوعاً في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

وحسب البيانات الصادرة عن برنامج الصحة التابع لـ«أونروا»، يُبلغ عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد أسبوعياً من المراكز الصحية والملاجئ التابعة لـ«أونروا» في مختلف أنحاء غزة، كما ارتفعت حالات التهاب الكبد الوبائي من 85 حالة فقط أُبلغ عنها قبل الحرب، إلى ما يقرب من 40 ألف حالة أُبلغ عنها منذ بدء الحرب.

وتقول رئيسة برنامج الصحة في «أونروا» في قطاع غزة الدكتورة غادة الجدبة: “التهاب الكبد الوبائي أ يتفشى في غزة أثناء الحرب، وقد شُردت الأسر لتعيش في ظروف مزرية وغير إنسانية في مخيمات وملاجئ مكتظة، وهي تفتقر إلى المياه النظيفة ومستلزمات النظافة وإدارة النفايات والصرف الصحي بشكل سليم. وتستمر هذه الأزمة في جعل الاستجابة لاحتياجات المرضى صعبة للغاية على برنامج الصحة التابع لأونروا”، وفقاً للبيان الذي نشرته «أونروا» على موقعها.

أمراض جلدية

توقفت محطات التحلية في شمال القطاع منذ 40 يوماً عن العمل في القطاع بالكامل نتيجة قصف الاحتلال وتوقف دخول السولار، الأمر الذي دفع الأهالي إلى استخدام المياه الملوثة، وانعكس ذلك على حياة الأطفال في مراكز الإيواء مع مخاوف من انتشار المرض نتيجة الاكتظاظ.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه حتى 30 حزيران الماضي كان في القطاع ما يزيد على 100 ألف حالة من الجرب والقمل و60 ألف حالة من الطفح الجلدي و11 ألف حالة من الجدري المائي.