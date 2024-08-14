لتأمين حاجة السكان من الخبز.. استمرار العمل في مخبز الحسكة الأول

تشرين – خليل اقطيني:

ألغت إدارة مخبز الحسكة الأول الآلي (مخبز المساكن) الكائن وسط مدينة الحسكة العطل، وقررت الاستمرار بالعمل من أجل تأمين حاجة السكان من الخبز.

وذكر مدير المخبز مسعود العبد أن هذا الإجراء نفذته إدارة المخبز بناء على توجيهات محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح، وذلك بغية زيادة إنتاج المخبز من الرغيف، لسد النقص الذي شهده الإنتاج خلال الأيام الماضية، بسبب الظروف التي تعرضت لها المدينة، والتي أدت إلى عدم وصول كميات كافية من الطحين إلى مستودع المخبز، بما يلبي ويتناسب مع طاقته الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى عدم القدرة على إنتاج يكفي حاجة السكان والمؤسسات المدنية والعسكرية التي تحصل على حاجتها من الخبز من المخبز.

مبيناً أن أعمال صيانة وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية في مخبز الحسكة الأول والتي انطلقت مطلع أيار الماضي، تم استئنافها هي الأخرى.

وأوضح العبد أن هذه الأعمال التي تتم بدعم من منظمة العمل ضد الجوع AAH ، وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة، تتضمن حالياً صيانة وإعادة تأهيل خط الإنتاج الثاني بالكامل بجميع مكوناته من البداية حتى النهاية. إضافة إلى إجراء “عَمرة” شاملة لمجموعة التوليد الاحتياطية، وتقديم عدد من المعدات ومستلزمات العمل للمخبز. وذلك بهدف تحسين نوعية الرغيف المنتج وزيادة الإنتاج، بما يلبي طموحات سكان وسط مدينة الحسكة واحتياجاتهم. إلى جانب عدم حدوث توقفات في خطوط الإنتاج واستمرارية العمل، بتقديم رغيف الخبز للسكان، وتلافي تكرار حدوث الأعطال الفنية في المخبز.

مضيفاً: إن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بدأت بفك بيت النار وبعض المكونات الأخرى من خط الإنتاج الثاني، حيث سيتم إجراء صيانة وإصلاح لكل المكونات والقطع القابلة للإصلاح، أما المكونات والقطع الأخرى ذات الوضع الفني السيىء، فسيتم استبدالها بقطع جديدة.

كما تم نقل مجموعة التوليد الاحتياطية إلى المنطقة الصناعية في مدينة الحسكة من أجل إجراء “عَمرة” شاملة لها. وذلك لأن الوضع الفني لهذه المجموعة سيىء، الأمر الذي كان يؤدي إلى توقف المخبز عن الإنتاج في حال انقطاع التيار الكهربائي، وعدم إمكانية تشغيل مجموعة التوليد الاحتياطية، بسبب تعطلها.

وأشار العبد إلى أن المخبز مستمر بإنتاج الخبز من الخطين الأول والثالث، حيث يتم توزيع مخصصات الخط الثاني على هذين الخطين، من أجل تأمين حاجة سكان مدينة الحسكة والمؤسسات المدنية والعسكرية من الخبز.

لافتاً إلى أن إنتاج الخط الثاني من الخبز سيتحسّن ويصبح بنوعية أفضل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الجارية له، ودخوله مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأكد العبد أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ستشمل خطي الإنتاج الأول والثالث أيضاً بعد الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل الخط الثاني.

يشار إلى أن مخبز الحسكة الأول الآلي سبق أن شهد إعادة تأهيل للخطين الأول والثاني في عام 2021 بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما شهد الخط الإنتاجي الثالث في المخبز إعادة تأهيل أواخر عام 2020.