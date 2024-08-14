حريق جديد يطول غابات السنديان في ريف مصياف

حماة – محمد فرحة:

اندلع حريق اليوم في غابات السنديان الواقعة بين قريتي ربعو ودير الصليب بريف مصياف الشرقي ٥ كم، في الموقع المسمى وادي المصران، حيث لا تزال تستعر به النار منذ ساعتين ونصف الساعة، رغم محاولة مديرية حراج زراعة حماة ومركز الحراج في قرية ربعو إطفائه، لكن ما زالت النار تتمدد وتتوسع.

وفي بقية التفاصيل الأخرى، ذكر مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير في حديث لـ”تشرين”: أن هذا الحريق في موقع غاية في الصعوبة، حيث يقع بين جبلين لتمتد النار إلى قمة كليهما في آن معاً، وتتوسع رقعتها وتتباعد، ورغم صعوبة وصول الآليات المحملة بالمياه والصهاريج، ما زال عمال الحراج يحاولون إخمادها من خلال المياه المحمولة على أكتافهم بالمرشات.

وأضاف باكير: إن صعوبة العبور والمرور للوصول إلى قمة الجبل مكان ذروة الاشتعال قد تعوق وتؤخر عملية الإخماد، ولذلك نحاول الزج بتعزيزات إضافية من الآليات وصهاريج المياه وعناصر الحراج والخفراء من أجل تطويقها وحصرها، الأمر الذي يسهل فيما بعد إخمادها.

واستطرد مدير زراعة حماة بأن الموقع حراجي مليء بالسنديان والشجيرات الحراجية الأخرى، وهو يقع في مجال حراج منطقة مصياف بمحافظة حماة.

وختم حديثه بالقول إن عناصر الحراج سيبقون هناك حتى إخماده وتبريد الموقع، والتأكد من إخماده بشكل دقيق.