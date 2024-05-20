ضمن فعاليات المهرجان الدولي للموسيقا السيمفونية أمسيتان للوتريات السيمفونية الوطنية السورية في الجزائر

تشرين- إدريس مراد:

تشارك وتريات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان في المهرجان الثقافي الدولي الثالث عشر للموسيقا السيمفونية في الجزائر والتي تبدأ فعالياته من 16 إلى 22 أيار الجاري، حيث يحيي موسيقيونا أمسيتين هناك، الأولى اليوم (الاثنين) عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر على مسرح الجهوي عبد القادر علولة بمدينة وهران، كما ستحيي فرقتنا حفلة الختام إلى جانب فرقة روسية بتاريخ 22 أيار 2024 بأوبرا الجزائر العاصمة “بوعلام بسايح”، وقد أعلنت إدارة المهرجان نفاد تذاكر الدخول لحفل الختام من الآن، وهذا يعني بأن الجمهور الجزائري ينتظر الفرقة السيمفونية الوطنية السورية وما تحمله من برنامج منوّع وجذاب.

نفاد بطاقات الختام يعني أن الجمهور الجزائري ينتظر الفرقة السيمفونية الوطنية السورية

وفي تصريح لـ(تشرين) يقول المايسترو باغبودريان: «هذا المهرجان أصبح موعداً سنوياً لعدة دول تلتقي في الجزائر وتالياً يصبح هناك تبادل خبرات ولقاء مع الجمهور من جهة، ومع فرق موسيقية مختلفة من جهة أخرى، وسورية حاضرة في هذا المهرجان منذ سنة 2009، وفي كل عام نحضر بتشكيلة موسيقية مختلفة وبرنامج مختلف وألوان موسيقية مختلفة، وفي هذا العام، نشارك بمجموعة الوتريات للفرقة السيمفونية الوطنية السورية».

وأضاف: «أخترنا في برنامجنا أعمالاً منوعة، منها مختارات من الرقصات مكتوبة للآلات الوترية لمؤلفين مختلفين مثل تشايكوفسكي وموتزارت وكوميداس وغريغ…، إضافة إلى لونغا وانيس من توزيع الموسيقي السوري محمد عثمان، وفي الختام حضّرنا عملاً سورياً جزائرياً وهو عبارة عن دمج بعض الأغاني التراثية السورية والجزائرية لتكون بمثابة شكر وامتنان للجزائر ووقوفها إلى جانب سورية لاسيما في أيام الزلزال عام 2023 والتي كانت سباقة في تقديم المساعدات وأيضاً بوقوفها إلى جانب سورية في مواقف أخرى».

سورية حاضرة في هذا المهرجان منذ سنة 2009.. وفي كل عام نحضر بتشكيلة موسيقية مختلفة وبرنامج مختلف وألوان موسيقية مختلفة

يشار إلى أن المهرجان الدولي للموسيقا السمفونية بالجزائر تأسس سنة 2009 وهو مهرجان دولي تنضم فيه عروض الموسيقا السمفونية وتقام فعالياتها بأوبرا الجزائر بمدينة أولاد فايت بالجزائر العاصمة، حيث تجمع كل عام ثلة من الأسماء الشهيرة في عالم الموسيقا السمفونية العالمية تتحف فيها الجمهور بأعمال كبار الملحنين العالميين، وقد شاركت سورية في كل دوراته..

يحيي الطبعة الثالثة عشرة مجموعات تمثل ثلاثة عشر بلداً منها الصين وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ومصر وسورية وتونس وجمهورية التشيك وروسيا وفنزويلا التي تشارك للمرة الأولى في هذه التظاهرة…