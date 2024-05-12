مسلسل “الشبكة” يحاكي تأثير التكنولوجيا على الأجيال الجديدة

دمشق – ميسون شباني:

مخاطر “السوشيال ميديا”، وتبعات الدخول في شبكات التواصل الاجتماعي وانتشارها وتأثيرها على الأجيال الجديدة.. هذه المحاور المهمة التي تدور حولها أحداث المسلسل الدرامي العربي الجديد “الشبكة”.. بهذه الكلمات تحدّث الكاتب والمخرج الأردني سامر خضر عن عمله الجديد “الشبكة”، الذي يقوم بتصويره في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية منهم : خالد القيش، بشار إسماعيل، محمد خير الجراح، فراس إبراهيم، وائل زيدان، مهند زيدان، وسيم الرحبي، يزن السيد، جمال علي، أندريه سكاف، رجاء اليوسف، رشا رستم، رشا حاضري، إبرهيم عون، و رائد مشرف، ومن الأردن عبد الرحمن خضر، ومن لبنان داليدا خليل وآلان الزغبي وغيرهم.. إضافة إلى الوجوه الشابة والجديدة التي تظهر أول مرة على الشاشة.

وفي اتصال هاتفي أكد المخرج خضر لـ”تشرين” أن العمل نوع من الدراما التفاعلية حيث يعتبر المشاهد جزءاً من العمل من خلال تحليله الأحداث المختلفة والمشوقة، كما يتعرض العمل إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وانتشارها وتأثيرها على الأجيال الجديدة، ويتناول بجرأة قضية البث الحي “لايف ستريم” وما يتعرض له الجيل الجديد من تبعات الدخول إلى الشبكة العنكبوتية.

ويضيف المخرج خضر: أعتقد أن أحداث العمل ستشكل مفاجأة درامية نظراً للأحداث التشويقية والحبكة الدرامية مع وجود نجوم الدراما العربية الذين في حضورهم سيضيفون لمستهم الخاصة على شخصياتهم وعلى العمل ككل.