إعادة انتخاب السوري الدكتور نصر الدين العبيد لولاية جديدة بالإجماع مديراً عاماً لـ” اكساد “

تشرين:

نظم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، اجتماعات الجمعية العمومية، بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لـ«أكساد»، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس الجمعية العمومية لـ«أكساد»، ووزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية للمركز، والسفير المفوض رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأعلنت الجمعية العمومية لـ«أكساد» انتخاب السعودية ممثلة في المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة والبيئة السعودي رئيسا للجمعية العمومية في دورتها الـ 37 خلفاً للسيد القصير وزير الزراعة ورئيس الجمعية العمومية خلال دروتها الـ 36، وانتخاب تونس ممثلة في اللواء عبدالمنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي رئيساً للمجلس التنفيذي لـ«أكساد».

وتقدم «العبيد»، بالشكر إلى المهندس عبدالرحمن بن محسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس المجلس التنفيذي لـ«أكساد»، لدوره في تعزيز قطاع البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، في ظروف التحديات الكبيرة المتمثلة في التغيرات المناخية العالمية، وشح المياه، والأزمات الدولية التي أثرت سلباً على كل القطاعات وخاصة البيئية والمائية والزراعية.

وأشاد مدير «أكساد»، بدور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس الجمعية العمومية لـ«أكساد»، لمتابعته الدائمة، وتوجيهاته لتعزيز أواصر التعاون بين وزارة الزراعة والمركز العربي «أكساد»، ودعمه لتطوير وتعزيز أنشطة منظمة «أكساد» على الصعيدين الإقليمي والعربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأكد مدير «أكساد»، أهمية مواجهة التحدي الذي تفرضه البيئات الجافة ذات الموارد الطبيعية المحدودة والنظم البيئية الهشة بالمنطقة العربية وتحسين واستدامة الإنتاج الزراعي بما يمكّن من التنفيذ الواسع لمهام التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ولفت «العبيد»، إلى أن الارتقاء بالإنتاج الزراعي العربي إلى مستويات متقدمة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، بتطوير القدرة على الابتكار والتجديد، وحماية الموارد الطبيعية وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتوطين التقنيات الحديثة الملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وخاصة في ظل التغيرات المناخية.

وشدد مدير «أكساد»، على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار منظومة عمل عربي مشترك، تعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية، مشيراً إلى عمل المركز خلال العامين الماضيين على تنفيذ وتطبيق خطط عمله ببرامجها وأنشطتها بالكامل، كبيت خبرة عربية متميز، وتنفيذ 39 مشروعاً ونشاطاً ساهمت في دفع مسيرة التنمية الزراعية العربية، وتحقيق إيرادات صافية للمركز العربي بلغت نحو 9 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس الثقة المتنامية لمؤسسات التمويل العربية والدولية والمؤسسات التنموية العربية بعمل «أكساد» وخبراته العلمية التطبيقية.

وأشار «العبيد»، إلى دور المركز في مواكبة التطورات والمستجدات العالمية، وترسيخ المنهج العلمي في مختلف نشاطات «أكساد» البحثية والدراسية والإرشادية والتوسع في تنفيذ هذه النشاطات في كل الدول العربية، وتسخير النتائج العلمية للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهتها، مشيراً إلى استنباط أصناف جديدة من القمح والشعير مقاومة للجفاف والحرارة والأمراض واعتماد 87 صنفاً منها في معظم الدول العربية.

ونبه مدير «أكساد»، على نشر نظام الزراعة الحافظة، لترشيد استخدام المياه والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، والعمل على رفع كفاءة الري، والتحول نحو الزراعة الذكية، واستخدام الأسمدة العضوية والنانوية، والاستفادة من الميزة النسبية للدول العربية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار «العبيد»، إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار ضمان تحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربي، تنفيذاً لإعلان القاهرة حول «التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية»، ومتابعة الجهود من خلال إصدار اعلان الرياض حول «الحد من آثار السلبية للتغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية».

وشدد «العبيد» على إن تطوير أداء المركز العربي «أكساد»، وتفعيل دوره القومي في تحقيق تنمية عربية مستدامة، يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق مع الدول العربية وفق احتياجاتها وأولويات خططها وبرامجها، وتوثيق التعاون مع الهيئات والمنظمات والمراكز العلمية العربية والدولية التي كثفنا علاقاتنا معها لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام التنمية الزراعية العربية.

ولفت مدير «أكساد»، لأهمية الاستفادة من مبادرات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهي مبادرة السعودية الخضراء التي تسعى إلى خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي، والشرق الأوسط الأخضر الهادف إلى مواجهة تغير المناخ وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على تغير المناخي.

وأشار «العبيد»، إلى أن مبادرة ولي العهد السعودي تعمل على تحفيز التعاون الإقليمي، بما يضمن تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة ويساهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزراعة 10 مليارات شجرة، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، وزيادة الرقعة الخضراء في مصر، وتنفيذ مئات المشاريع الهادفة إلى تحقيق العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب مدير «أكساد» عن أمله في توصل الجمعية العمومية لـ«أكساد»، إلى قرارات وتوصيات تسهم في دفع مسيرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة نحو تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، وتقليص الفجوة الزراعية والحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وفق استراتيجية أكساد لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وصيانة الموارد الطبيعية.

كما تم في الاجتماع إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين العبيد مديراً عاماً لمنظمة أكساد لولاية جديدة.