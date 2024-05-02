69 مليار ليرة مبيعات “ألبان حمص” في ثلاثة أشهر 

حمص– إسماعيل عبد الحي:

كشف مدير عام شركة “ألبان حمص” المهندس وافي خليل، أنّ قيمة إنتاج الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 82 ملياراً و25 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 188 بالمئة من الخطة الإنتاجية، في حين بلغت قيمة المبيعات 69 ملياراً و 235 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 158 بالمئة، حيث بلغت كمية الحليب الخام المورد لغايته 4702 طن بنسبة توريد 91 بالمئة، و يتم توزيع الكميات الموردة على خطوط الشركة المختلفة ويتم استجرارها من المؤسسة العامة للمباقر ومراكز تجميع الحليب عن طريق الاتحاد العام للفلاحين.

وأكد خليل في تصريح لـ”تشرين”، أن الشركة تسعى لزيادة رقعتها التسويقية إلى كل المحافظات لمختلف المنتجات، وعليه تم إدراج خطة استثمارية لشراء سيارتين مبردتين، إضافة إلى مشروع حاوية تبريد لإحدى السيارات الشاحنة المتوفرة في الشركة واستبدال “كبين” لسيارة شاحنة مبردة، و يتم توزيع منتجات الشركة إلى الجهات العامة حسب حاجتها وهي صالات المؤسسة السورية للتجارة والصالات التابعة لوزارة الصناعة منوها بأنه لايوجد خلال الفترة المقبلة خطة لخطوط إنتاجية جديدة والخطوط الموجودة حالياً في الشركة هي(خط الحليب المعقم _خط اللبن واللبنة المعلبة _ خط الجبنة العكاوي _ خط الجبنة المطبوخة_ وخط القشقوان _ خط الزبدة البقرية وخط السمنة البقرية ).

وعن الصعوبات، تحدث خليل عن صعوبة تأمين الحليب الخام وعدم توفر كميات كافية منه في الأسواق إلا في أوقات محددة من العام، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية المستوردة بسبب العقوبات الاقتصادية على بلدنا وعدم توافرها في الأسواق وتذبذب أسعارها بشكل دائم، وعدم توافر العمالة الفنية المختصة ونقصها في الشركة، إضافة إلى عدم توافر سيارات نقل مبردة، وسيارات خدمة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجات الشركة، مشيراً إلى صعوبة في تأمين المحروقات وانقطاعات كبيرة للكهرباء لساعات طويلة، ما يؤثر في العملية الإنتاجية التسويقية. كما تحدث عن إخضاع العاملين لدورات تدريبية حسب اختصاصاتهم، ما يحقق زيادة في كفاءتهم و ينعكس إيجاباً على إنتاج الشركة وعملها.

وعن المقترحات للتطوير والحفاظ على سوية الإنتاج، لفت إلى ضرورة منع تصدير الحليب الخام إلى الخارج، وإعطاء المرونة اللازمة للشركة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالإعلان عن حاجتها بشكل مباشر وفق أحكام القانون 51 ورفع سقف الشراء المباشر لتأمين الحاجات الضرورية.

يذكر أن قيمة الإنتاج خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت 26 ملياراً و757 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 132 بالمئة، فيما بلغت قيمة المبيعات 24 ملياراً و446 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 121 بالمئة وبلغت كمية الحليب الخام المورد /3505/ طناً.