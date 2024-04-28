الساحل عاد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى والأسباب…!

طرطوس – أحمد بلال:

ودّع الساحل دوري الأضواء وعاد مجدداً إلى الدرجة الأولى منذ الجولة العاشرة إياباً، وذلك بعد خسارته الثقيلة أمام مستضيفه الجيش بواقع ( 0 – 5)، وذلك ضمن إطار الجولة العاشرة إياباً ليتوسع بذلك فارق النقاط مع أقرب منافسيه على الهبوط فريق الوحدة وقبل جولة واحدة من نهاية منافسات دوري رجال الممتاز بكرة القدم.

هبوط متوقع

قياساً إلى أداء الفريق ونتائجه خلال الدوري بات القاصي والداني يدرك تماما أن بقاء الساحل ضمن فرق الدوري بحاجة إلى معجزة كبيرة تحدث، إذ لم ينجح الفريق في تحقيق سوى ثلاثة انتصارات، وبالمقابل تعرض الفريق إلى 13 هزيمة وخمسة تعادلات واحتل ثالث أضعف خط هجوم بعد الطليعة والوثبة ب 16 هدفاً وثاني أضعف خط دفاع بعد الحرية ب 34 هدفا.

عقدة الأرض

شكل ملعب الصالة الرياضية في طرطوس ومدرجاته الصاخبة عقدة حقيقية لأصحاب الأرض، إذ سبق له أن خاض عليه خمسة لقاءات ضمن رحلة الذهاب وحصد من خلالها 4 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة من فوز على الحرية بهدفين نظيفين وتعادل بهدف لمثله مع أهلي حلب وخسر ثلاث مواجهات مع فرق الفتوة وحطين والجيش بواقع ( 0 – 3 ) و ( 0 – 1 ) و ( 1 – 2 )

وكما خاص أيضاً 5 مباريات خلال مشوار الإياب ونال نقطتين فقط من تعادلين مع الوثبة والطليعة سلباً وتعرض لثلاث هزائم مع فرق جبلة والوحدة والكرامة بنتيجة ( 1 – 2 ) و ( 2 – 3 ) و ( 1 – 2 ).

سوء الطالع

أرجع مساعد مدرب رجال الساحل علي ونوس نتائج الفريق خلال الدوري بشكل عام إلى سوء الحظ وقلة التوفيق الذي رافق الفريق وعلى مبدأ أمور لاتصدق.

ولفت ونوس أن المشاركة في الدوري لهذا العام رغم هبوط الفريق الى الدرجة الأدنى إلا أنها كانت بمثابة درس هام ومن الممكن الاستفادة من الأخطاء التي حصلت والتقليل من آثارها السلبية في المشاركات القادمة، ووجه ونوس شكره لجمهور النادي الذي ساند النادي في الخسارة قبل الفوز على أمل إدخال الفرح إلى قلوبهم في المشاركات القادمة.