لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.. فرق اللقاح تصل إلى ريف الرقة الشمالي

الرقة – خليل حسين:

وصلت فرق حملة اللقاح الوطنية الشاملة للقاح الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني لأول مرة إلى مناطق في ريف الرقة الشمالي، لم تصلها فرق اللقاح منذ أكثر من عشر سنوات .

حملة اللقاح التي استقبلت بكثير من الفرحة من قبل أهالي مناطق ريف الرقة الشمالي، الذين لم يتلق أطفالهم لقاحات منذ أكثر من عشر سنوات، بعد دخول المجموعات الإرهابية المسلحة على مناطق محافظة الرقة بداية عام 2013 .

وذكر مدير صحة الرقة الدكتور غياث الحمود ” أن المديرية قامت بتنفيذ حملة اللقاح على كامل جغرافيا المحافظة حتى الوصول إلى خط التماس مع مناطق الاحتلال التركي في ريف الرقة الشمالي، وهذه المناطق غابت عنها فرق اللقاح ولم يتلق الأطفال أي لقاحات منذ أكثر من 10 سنوات “.

وأضاف الدكتور الحمود في تصريح لـ” تشرين “: أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية الشاملة للقاح الأطفال المتسربين و تعزيز اللقاح الروتيني، وبدأت الحملة من ٢١ نيسان و حتى ٣٠ نيسان وتستهدف جميع الأطفال دون ٥ سنوات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وتستهدف الحملة في محافظة الرقة أكثر من 60 ألف طفل يتم الوصول إليهم من خلال المراكز الصحية المشاركة في محافظة الرقة وعددها /٣٥/ مركزاً للفرق الثابتة، كما بلغ عدد الفرق الجوالة المشاركة /٣٩/ فريقاً جوالاً، وعدد العناصر المشاركة الكلي / ٢٢٢/ عاملاً، إضافة للمشرفين وعناصر الإمداد “.

وكشف مدير صحة الرقة أن ” حملة اللقاح التي تنفذها المديرية في المناطق النائية في ريف المحافظة يرافقها أطباء لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات للمرضى خلال جولتهم على تلك القرى وتجمعات مربي الأغنام في مناطق البادية “.

وحسب مصادر في محافظة الرقة، فإنه نظراً للإقبال الكبير من الأهالي بالتوجه إلى مراكز اللقاح ربما يتم تمديد حملة اللقاح في المحافظة لعدة أيام .

أهالي ريف محافظة الرقة الشمالي استقبلوا حملة اللقاح بالكثير من الفرح بعد غياب تلك الحملات عن مناطقهم .

وأشار ابراهيم المحمد من بلدة الارتوازية في ريف محافظة الرقة الشمالي والتي تقع على طريق حلب القامشلي الدولي ” إلى فرحة الأهالي عندما سمعوا الدعوة عبر المسجد وفريق حملة اللقاح بأن الحملة وصلت إليهم وستقدم اللقاح لأطفالهم، وأضاف: الحمد لله أن فريق اللقاح عاد إلينا بعد غياب أكثر من 12 عاماً لم يتلق أطفالنا خلالها أي لقاحات، ونعتبرها بشارة خير بأن تعود كل دوائر ومديريات الدولة إلى المناطق الساخنة .

ولفت المحمد إلى أن أغلب النساء اللواتي توجهن إلى مكان وجود فريق اللقاح وهن يزغردن فرحاً بوصول فريق اللقاح وتقديم اللقاحات إلى أطفالهن لحمايتهم من الأمراض “.