(السورية للحبوب) في طرطوس تنهي استعدادها لتسويق موسم القمح ..وإجراءات لتخفيف أعباء أجور النقل

طرطوس – رفاه نيوف

اتخذ فرع السورية للحبوب في طرطوس جميع الإجراءات لاستقبال موسم القمح و تسويقه من قبل المزارعين بسهولة ويسر، من خلال المركز الوحيد الموجود في المحافظة “مركز العنابية” المخصص للقمح المشوّل فقط.

وأوضح مدير فرع السورية للحبوب في طرطوس المهندس تمام إبراهيم لـ”تشرين”، أنه تم تأمين خط كهرباء ساخن يغذّي المركز لتأمين وصول الكهرباء من دون انقطاع لاستمرار عمل القبّان الذي تمت معايرته، والأجهزة المخبرية والسيور الناقلة، و تنظيف وتعقيم المستودعات وإزالة الأعشاب حولها، إضافة إلى تجهيز أكياس الخيش وتعقيمها لتسليمها للمزارعين مع بداية العمل بالتسويق، و زيادة عدد المخبريين هذا العام، وتجهيز كل الأوراق والسجلات اللازمة للعمل مثل سجل تسليم أكياس وسجل دور وسجل دخول آليات وغيرها.

ولفت إبراهيم إلى أنه تمّ التواصل مع اتحاد الفلاحين وفرع الحزب لتحديد مندوبين لهما، و تشكيل اللجان التسويقية والرقابية وعناصر للمركز من العمال الخبيرين بالعمل، و تم تجهيز الأعمال الخاصة بالمعلوماتية وبرنامج المحاسبة لإنجاز قوائم الشراء وإرسالها إلى المصارف الزراعية لصرف مستحقات المزارعين. مبيناً أنه سيتم التنسيق مع الجمعيات الفلاحية في المحافظة والوحدات الإرشادية للاستفادة من سيارات الفرع التي تنقل الطحين إلى المناطق بأن تقوم عند العودة بتحميل القمح للمزارعين الذين لديهم إنتاج قليل وإيصاله إلى مركز التسويق لتخفيف أعباء أجور النقل عنهم.

هذا وقد شهد المرفأ خلال الربع الأول من العام الحالي – حسب إبراهيم – حجم عمل ضخماً من حيث عدد البواخر المحمّلة بالقمح التي أمّت المرفأ و يوازي تقريباً ما تم تفريغه في العام السابق، وهذا يدل على كمية التوريدات الكافية، بالإضافة إلى أننا على أبواب استلام موسم القمح.