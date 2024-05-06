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الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

التقى السيد الرئيس بشار الأسد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.
وشدد الرئيس الأسد على أن الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.
ونوه الرئيس الأسد بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.

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