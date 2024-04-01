الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي حار

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4- 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في أغلب المناطق وجنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 – 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.