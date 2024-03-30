«رمضانيات طرطوس القديمة» فعاليات تراثية وأنشطة متنوعة

طرطوس – رفاه نيوف:

تطلق محافظة طرطوس اليوم فعاليات “رمضانيات طرطوس القديمة” لتهلل بالشهر الفضيل، وذلك في ساحة المدينة القديمة وتستمر من اليوم ٣٠ آذار وحتى الرابع من نيسان القادم.

مدينة طرطوس القديمة تتميز بعراقتها وتراثها الغني وتمتلك هويتها الخاصة وعاداتها الجميلة في شهر الخير شهر رمضان المبارك، و هذا ما يميز هذه الفعالية كونها ستكون ضمن أقدم وأعرق مدينة، حسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي المختص الدكتور هاني خضور لـ”تشرين”.

وأضاف: إن هذه الفعالية تمتن الروابط الاجتماعية وتضيف الكثير من البهجة لقلوب الأطفال قبل الكبار، وسيكون لها نكهة خاصة، لأنها ستكون ضمن طرطوس القديمة وتعيد عادات الآباء و الأجداد التي تراجعت في عصرنا الحالي بكل ما فيها من عبق التاريخ وبطولاته.

ولفت خضور إلى أن الفعاليات ستضم سوقاً لمأكولات ومشروبات رمضانية لأهل المدينة ومنتجات لحرف تراثية من هوية المدينة، بالإضافة إلى طقوسٍ رمضانية وتراثية من مولوية وإنشاد ديني، حكواتي، ومسحراتي، وخيال الظل، وستكون هناك مسابقات وأنشطة خاصة بالأطفال.

يشارك في الفعالية الأمانة السورية للتنمية ووزارة السياحة وعدد من الجمعيات الخيرية في طرطوس.