قياس تكلفة الخدمات في المراكز الصحية التخصصية في ورشة عمل

دمشق- تشرين

أقامت وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل في مركز الدراسات الإستراتيجية الصحية في مشفى ابن النفيس بدمشق. وذلك بهدف عرض نتائج قياس التكلفة لحزمة الخدمات الصحية الأساسية المقدمة في المراكز الصحية التخصصية .

وأكدت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، الدكتورة رزان الطرابيشي في كلمة لها التزام الوزارة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأحدث التقنيات والتجهيزات المواكبة لأحدث التطورات في المجال الطبي، لتحقيق أعلى معايير الصحة.

واعتبرت الدكتورة الطرابيشي أن نجاح تنفيذ حزمة الخدمات الصحية يعتمد على معرفة التكلفة، حيث يتم في هذا الصدد إخضاع فريق وطني في الوزارة لتدريب مكثف على النهج المنهجي لتكلفة حزمة خدمات الصحة الأساسية.

من جانبه، قدم الدكتور خليفة المشرف، خبير في منظمة الصحة العالمية، عرضاً لحزمة الخدمات الصحية الأساسية مقدرة التكاليف والسكان المستهدفين الذين يتلقون الخدمات، مشيراً إلى أن الخدمات تشمل جميع الفئات المحتاجة لها دون أن يتحمل السكان أي تكلفة.

واستعرض الدكتور المشرف الخدمات المشمولة بالحزمة ونسبة التغطية، وتشمل الصحة الإنجابية والنمو والشيخوخة والأمراض غير المعدية، والصحة النفسية والعنف والإصابة والأمراض السارية، والخدمات المقدمة لمرضى السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والانسداد الرئوي المزمن والاكتئاب المتوسط والحاد.

بدورها، تحدثت مسؤولة تعزيز النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتورة هيام بشور عن سعي المنظمة لتقديم الخدمات الصحية المناسبة للمواطن، مبينة أن ورشة اليوم جاءت لدراسة الأعباء والتكاليف لهذه الخدمات وفرص تحسينها بما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين.